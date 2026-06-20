Archivo Municipal de Torreón invita a servidores públicos a capacitarse en gestión documental

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la gestión documental y el cumplimiento de la normatividad archivística, el Archivo Municipal de Torreón invitó a las y los servidores públicos que realizan actividades relacionadas con archivos a participar en las asesorías virtuales y gratuitas que ofrece el Archivo General de la Nación (AGN). La titular del Archivo Municipal, Cinthia Gaspar Montero, informó que desde 2025 el Ayuntamiento de Torreón participa en una estrategia de vinculación, transversalización y divulgación archivística impulsada por el AGN. Esta labor se desarrolla en coordinación con diversos archivos históricos del país.

Explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la profesionalización de las personas encargadas del manejo y conservación de documentos públicos. Además, permiten mejorar los procesos de gestión documental y administración de archivos mediante cursos y asesorías especializadas. “Las asesorías están dirigidas a los Sujetos Obligados establecidos en la Ley General de Archivos. Representan una oportunidad para actualizar conocimientos, fortalecer habilidades y conocer las mejores prácticas en materia archivística”, señaló la funcionaria. Indicó que las asesorías son impartidas por la Subdirección de Cumplimiento Normativo Archivístico, a través del Departamento de Asesoría y Certificación del AGN. Las actividades se desarrollarán de febrero a diciembre de 2026, en modalidad virtual y sin costo para las personas participantes.

Gaspar Montero destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es orientar a las y los servidores públicos en temas relacionados con la gestión documental y la organización de archivos. También busca fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y contribuir a una administración pública más eficiente y transparente. Las personas interesadas pueden consultar el calendario completo de actividades. Asimismo, pueden realizar su registro a través de las plataformas digitales habilitadas por el Archivo General de la Nación.

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