Arranca el Centro de Convenciones de Torreón 2026 con agenda diversa y visión de liderazgo Internacional

Torreón
/ 5 diciembre 2025
    Arranca el Centro de Convenciones de Torreón 2026 con agenda diversa y visión de liderazgo Internacional
    Rodrigo González destacó que el CCT busca consolidarse como referente regional, ofreciendo propuestas innovadoras y experiencias únicas para todo tipo de público. FOTO: SANDRA GÒMEZ/ VANGUARDIA

El arranque de 2026 será el 11 de enero con la carrera CCT, organizada en coordinación con corporaciones de seguridad como la Policía Municipal, Vialidad, Fiscalía y Policía Estatal

TORREÓN, COAH.- El Centro de Convenciones de Torreón (CCT) iniciará 2026 con una agenda robusta dirigida a todos los públicos, destacando desde eventos deportivos hasta espectáculos internacionales, informó el director del recinto, Rodrigo González.

Subrayó que el objetivo es consolidar al CCT como un punto de referencia en el norte del país, apostando por propuestas innovadoras y experiencias únicas para los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado destaca transparencia y diálogo tras concluir análisis del Segundo Informe en Coahuila

Además, resaltó la importancia de abrir espacios para talentos locales e internacionales, para generar así un impacto positivo en la economía y la cultura regional.

El arranque de 2026 será el 11 de enero con la carrera CCT, organizada en coordinación con corporaciones de seguridad como la Policía Municipal, Vialidad, Fiscalía y Policía Estatal.

En tanto, a partir de febrero, la agenda incluirá espectáculos de distintos géneros, hasta llegar al primer concierto internacional del recinto, protagonizado por Yandel el 7 de marzo, un paso trascendental en la proyección del Centro de Convenciones a nivel nacional.

El espacio será adaptado con tecnología de punta en audio e iluminación para ofrecer una experiencia inolvidable tanto a los artistas como al público. La llegada de Yandel marca el inicio de una nueva etapa de apertura a figuras internacionales, lo que permitirá posicionar a Torreón en el circuito de grandes giras.

Adelantó que ya está confirmada la llegada de un evento religioso que convocará a 80 mil personas durante 10 semanas, uno de los encuentros más grandes agendados hasta ahora. Este evento no solo tendrá un impacto espiritual, sino también económico, ya que se prevé una alta demanda en servicios turísticos, hotelería y gastronomía en la región durante ese periodo.

En cuanto a la promoción, destacó el crecimiento del CCT en redes sociales, donde acumula más de 12 millones de seguidores, lo que ha fortalecido su presencia en todo México. Además, se han realizado giras de gestión en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey para atraer convenciones nacionales. Estas acciones han permitido establecer alianzas con organizadores de eventos y fortalecer la imagen del CCT como un espacio moderno y versátil.

TE PUEDE INTERESAR: Homologación de horarios para venta de alcohol en La Laguna es acuerdo de la Mesa de Seguridad Regional

“Tenemos una variedad de mercados muy amplia, desde ferias culturales como la Feria del Libro que superó las 100 mil visitas hasta conciertos, asambleas y eventos familiares”. Gracias a esta diversidad, el CCT se consolida como un foro incluyente, capaz de adaptarse a las tendencias y necesidades del público.

La cartelera actual, que abarca de diciembre a marzo, ya muestra una respuesta positiva del público. El concierto de Duelo, programado para este sábado, supera el 75 % de boletos vendidos, lo que demuestra el entusiasmo y la confianza de los asistentes en la oferta artística del recinto.

Le siguen La Recaída Tour el 12 de diciembre; Víctor Mendívil, el 13; el espectáculo “Vaqueros vs Charros” el 20; y la fiesta de Año Nuevo con Rogelio Ramos y La Caris el 31 de diciembre. Los boletos están disponibles en universalticket.mx. Cada evento ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar una experiencia amena y memorable para todos los asistentes, reafirmando así el compromiso del CCT con la calidad y el entretenimiento.

Temas


Entretenimiento
Eventos

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable