Arranca el Centro de Convenciones de Torreón 2026 con agenda diversa y visión de liderazgo Internacional

TORREÓN, COAH.- El Centro de Convenciones de Torreón (CCT) iniciará 2026 con una agenda robusta dirigida a todos los públicos, destacando desde eventos deportivos hasta espectáculos internacionales, informó el director del recinto, Rodrigo González.

Subrayó que el objetivo es consolidar al CCT como un punto de referencia en el norte del país, apostando por propuestas innovadoras y experiencias únicas para los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado destaca transparencia y diálogo tras concluir análisis del Segundo Informe en Coahuila

Además, resaltó la importancia de abrir espacios para talentos locales e internacionales, para generar así un impacto positivo en la economía y la cultura regional.

El arranque de 2026 será el 11 de enero con la carrera CCT, organizada en coordinación con corporaciones de seguridad como la Policía Municipal, Vialidad, Fiscalía y Policía Estatal.

En tanto, a partir de febrero, la agenda incluirá espectáculos de distintos géneros, hasta llegar al primer concierto internacional del recinto, protagonizado por Yandel el 7 de marzo, un paso trascendental en la proyección del Centro de Convenciones a nivel nacional.

El espacio será adaptado con tecnología de punta en audio e iluminación para ofrecer una experiencia inolvidable tanto a los artistas como al público. La llegada de Yandel marca el inicio de una nueva etapa de apertura a figuras internacionales, lo que permitirá posicionar a Torreón en el circuito de grandes giras.

Adelantó que ya está confirmada la llegada de un evento religioso que convocará a 80 mil personas durante 10 semanas, uno de los encuentros más grandes agendados hasta ahora. Este evento no solo tendrá un impacto espiritual, sino también económico, ya que se prevé una alta demanda en servicios turísticos, hotelería y gastronomía en la región durante ese periodo.

En cuanto a la promoción, destacó el crecimiento del CCT en redes sociales, donde acumula más de 12 millones de seguidores, lo que ha fortalecido su presencia en todo México. Además, se han realizado giras de gestión en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey para atraer convenciones nacionales. Estas acciones han permitido establecer alianzas con organizadores de eventos y fortalecer la imagen del CCT como un espacio moderno y versátil.

TE PUEDE INTERESAR: Homologación de horarios para venta de alcohol en La Laguna es acuerdo de la Mesa de Seguridad Regional

“Tenemos una variedad de mercados muy amplia, desde ferias culturales como la Feria del Libro que superó las 100 mil visitas hasta conciertos, asambleas y eventos familiares”. Gracias a esta diversidad, el CCT se consolida como un foro incluyente, capaz de adaptarse a las tendencias y necesidades del público.

La cartelera actual, que abarca de diciembre a marzo, ya muestra una respuesta positiva del público. El concierto de Duelo, programado para este sábado, supera el 75 % de boletos vendidos, lo que demuestra el entusiasmo y la confianza de los asistentes en la oferta artística del recinto.

Le siguen La Recaída Tour el 12 de diciembre; Víctor Mendívil, el 13; el espectáculo “Vaqueros vs Charros” el 20; y la fiesta de Año Nuevo con Rogelio Ramos y La Caris el 31 de diciembre. Los boletos están disponibles en universalticket.mx. Cada evento ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar una experiencia amena y memorable para todos los asistentes, reafirmando así el compromiso del CCT con la calidad y el entretenimiento.