Diputado destaca transparencia y diálogo tras concluir análisis del Segundo Informe en Coahuila

TORREÓN, COAH.- El Congreso del Estado concluyó el análisis del Segundo Informe del gobernador Manolo Jiménez, con las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal; fue un ejercicio pulcro y transparente, destacó el diputado local Felipe González Miranda.

Este proceso permitió una revisión exhaustiva de las acciones emprendidas por el gobierno, evidenciando tanto los logros alcanzados como los retos pendientes en diversas áreas del desarrollo estatal. La participación de los funcionarios contribuyó a fortalecer la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.

Durante las comparecencias se trazaron las rutas para el trabajo del siguiente año, esperando que también sea de mucha productividad, poniendo a Coahuila como un estado global, más competitivo y ejemplo nacional de trabajo con los diferentes poderes.

Se abordaron propuestas para impulsar la innovación, mejorar la infraestructura y fomentar la colaboración interinstitucional, lo cual permitirá posicionar al estado como referente en buenas prácticas de gobernanza.

Las comparecencias reafirman el compromiso con la transparencia y el diálogo institucional, todo dentro de un ejercicio responsable de análisis del quehacer gubernamental, apuntó.

El intercambio de ideas entre diputados y funcionarios permitió identificar oportunidades de mejora y definir objetivos claros para el próximo año, con el fin de optimizar recursos y elevar la calidad de los servicios públicos.

Hubo diálogo y orden, se revisaron a detalle los programas y cumplimiento de cada dependencia: “hubo diálogo, orden y resultados; todas las secretarías mostraron un trabajo sólido y sin rezagos significativos”, explicó.

Adelantó que en 2026 el Congreso impulsará iniciativas, reformas y puntos de acuerdo orientados a fortalecer la economía, apoyar a emprendedores y generar herramientas que faciliten exportaciones e importaciones. Además, se contempla la creación de esquemas innovadores de financiamiento y capacitación que permitan a las empresas locales crecer en mercados nacionales e internacionales, consolidando a Coahuila como un motor de desarrollo económico y social.