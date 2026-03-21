Lidera Coahuila por falta de civismo: se aplican más de 80 mil multas en un año

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Lidera Coahuila por falta de civismo: se aplican más de 80 mil multas en un año
    El consumo de alcohol en la calle es la principal falta cívica que se comete, de acuerdo con el Inegi. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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La entidad está en el top 3 por faltas cívicas; consumo de alcohol en la calle, reportes por ruido y manejar ebrio, las causas más comunes

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicado este jueves, reveló que Coahuila se ubica entre las entidades del país con mayor número de faltas cívicas en las que intervienen policías municipales.

De acuerdo con el informe, al cierre de 2024 Coahuila reportó 80 mil 570 intervenciones de policías municipales que derivaron en la aplicación de procedimientos administrativos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sube-consumo-de-alcohol-en-las-calles-de-saltillo-es-la-ciudad-con-mas-avistamientos-en-coahuila-HN17835424

A nivel nacional, la entidad ocupa el tercer lugar en número de procedimientos administrativos aplicados a la ciudadanía por faltas cívicas. Por encima se encuentran el Estado de México, con 141 mil 349 casos, y Guanajuato, con 127 mil 126.

En términos generales, el Inegi destaca que las faltas cívicas más comunes en estos procedimientos fueron la ingesta de alcohol en la vía pública, reportes por ruido, consumo de sustancias en espacios públicos, conducción en estado inconveniente y molestias a terceros.

Asimismo, se registran otras conductas como agresiones verbales, riñas, alteraciones al orden público en espectáculos o eventos deportivos, así como orinar o defecar en lugares no permitidos y agresiones contra la autoridad.

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El censo también indica que durante ese mismo año se contabilizaron 81 mil 891 determinaciones por parte de la autoridad, derivadas de las 80 mil 570 intervenciones policiales.

Según el informe, a nivel nacional la sanción más frecuente es el arresto, seguida de la multa; en tercer lugar se ubica la amonestación y, finalmente, el trabajo comunitario.

https://vanguardia.com.mx/opinion/alcohol-y-volante-hay-que-combatir-esa-combinacion-LI18985178

En Coahuila, los procedimientos administrativos por faltas cívicas fueron aplicados a 80 mil 61 personas infractoras.

De ellas, 15 mil 677 corresponden a Saltillo, el municipio con mayor número de casos; seguido de Monclova, con 14 mil 151; Piedras Negras, con 13 mil 775; Acuña, con 10 mil 759; Ramos Arizpe, con 6 mil 173, y Torreón, con 5 mil 379 registros.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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