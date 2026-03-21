Invitan al Mercadito Emprendedor de la UTRC para impulsar talento juvenil

A través de redes sociales, la institución extendió la invitación a la comunidad para asistir a este espacio, donde se podrá disfrutar de una variedad de propuestas que combinan innovación, sabor y originalidad. “Ven a la explanada de la universidad y disfruta de una mañana llena de creatividad, sabor y buenos productos”, destacó la universidad.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Estudiantes emprendedores de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera se preparan para presentar sus productos e ideas en el Mercadito Emprendedor, una iniciativa que busca impulsar el talento y la creatividad de los jóvenes universitarios.

El evento se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo, en un horario de 10:00 a 11:00 horas, en la explanada del plantel, donde los asistentes podrán conocer y adquirir productos elaborados por los propios estudiantes.

Autoridades educativas subrayaron que la participación de la comunidad es fundamental, ya que con cada compra se apoya directamente a jóvenes con ideas innovadoras y deseos de salir adelante, fortaleciendo así su desarrollo profesional.

El impulso al emprendimiento juvenil representa un factor clave para el crecimiento económico y social, al fomentar la generación de proyectos propios, la creatividad y la independencia financiera. Apoyar este tipo de iniciativas no solo contribuye al desarrollo de nuevas empresas, sino que también motiva a las nuevas generaciones a transformar sus ideas en oportunidades reales, consolidando una cultura emprendedora en la región.