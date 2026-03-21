Invitan al Mercadito Emprendedor de la UTRC para impulsar talento juvenil

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Invitan al Mercadito Emprendedor de la UTRC para impulsar talento juvenil
    Estudiantes ofrecerán productos variados con innovación, sabor y originalidad. REDES SOCIALES

El evento busca mostrar el talento y la creatividad de estudiantes emprendedores

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Estudiantes emprendedores de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera se preparan para presentar sus productos e ideas en el Mercadito Emprendedor, una iniciativa que busca impulsar el talento y la creatividad de los jóvenes universitarios.

A través de redes sociales, la institución extendió la invitación a la comunidad para asistir a este espacio, donde se podrá disfrutar de una variedad de propuestas que combinan innovación, sabor y originalidad. “Ven a la explanada de la universidad y disfruta de una mañana llena de creatividad, sabor y buenos productos”, destacó la universidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/coahuila-utrcc-fortalece-vinculacion-con-preparatorias-para-impulsar-acceso-de-jovenes-a-la-universidad-GI19554714

El evento se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo, en un horario de 10:00 a 11:00 horas, en la explanada del plantel, donde los asistentes podrán conocer y adquirir productos elaborados por los propios estudiantes.

Autoridades educativas subrayaron que la participación de la comunidad es fundamental, ya que con cada compra se apoya directamente a jóvenes con ideas innovadoras y deseos de salir adelante, fortaleciendo así su desarrollo profesional.

El impulso al emprendimiento juvenil representa un factor clave para el crecimiento económico y social, al fomentar la generación de proyectos propios, la creatividad y la independencia financiera. Apoyar este tipo de iniciativas no solo contribuye al desarrollo de nuevas empresas, sino que también motiva a las nuevas generaciones a transformar sus ideas en oportunidades reales, consolidando una cultura emprendedora en la región.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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