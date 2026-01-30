Arranca en Torreón campaña ‘Regularízate 2026’, para poner en orden a los negocios

Torreón
/ 30 enero 2026
    Arranca en Torreón campaña ‘Regularízate 2026’, para poner en orden a los negocios
    La Dirección de Inspección y Verificación inició visitas informativas a establecimientos comerciales. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El programa revisará cerca de 14 mil licencias y ofrecerá asesoría para cumplir con permisos y normas de seguridad

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón puso en marcha la campaña “Regularízate 2026”, una estrategia orientada a fortalecer la responsabilidad, el orden y la seguridad en los negocios locales mediante la actualización de permisos, licencias de funcionamiento y medidas de protección civil.

A través de la Dirección de Inspección y Verificación, el programa exhorta a comerciantes y propietarios a comenzar el año con su documentación en regla, fomentando el cumplimiento voluntario de la normatividad municipal y la adopción de buenas prácticas.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández, informó que la campaña contempla la revisión de cerca de 14 mil licencias de funcionamiento en el municipio, mediante visitas informativas y asesoría personalizada, con el fin de que los negocios conozcan los requisitos y eviten futuras sanciones por irregularidades administrativas.

El funcionario subrayó que “Regularízate 2026” no tiene fines recaudatorios, sino que busca generar orden, certeza jurídica y condiciones de seguridad tanto para los propietarios como para la ciudadanía.

Con esta acción, el gobierno municipal pretende garantizar que los establecimientos comerciales cumplan con los estándares vigentes y contribuyan a la construcción de una ciudad más segura y ordenada.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

