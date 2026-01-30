Arranca en Torreón campaña ‘Regularízate 2026’, para poner en orden a los negocios

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón puso en marcha la campaña “Regularízate 2026”, una estrategia orientada a fortalecer la responsabilidad, el orden y la seguridad en los negocios locales mediante la actualización de permisos, licencias de funcionamiento y medidas de protección civil.

A través de la Dirección de Inspección y Verificación, el programa exhorta a comerciantes y propietarios a comenzar el año con su documentación en regla, fomentando el cumplimiento voluntario de la normatividad municipal y la adopción de buenas prácticas.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández, informó que la campaña contempla la revisión de cerca de 14 mil licencias de funcionamiento en el municipio, mediante visitas informativas y asesoría personalizada, con el fin de que los negocios conozcan los requisitos y eviten futuras sanciones por irregularidades administrativas.

El funcionario subrayó que “Regularízate 2026” no tiene fines recaudatorios, sino que busca generar orden, certeza jurídica y condiciones de seguridad tanto para los propietarios como para la ciudadanía.

Con esta acción, el gobierno municipal pretende garantizar que los establecimientos comerciales cumplan con los estándares vigentes y contribuyan a la construcción de una ciudad más segura y ordenada.