Arranca en Torreón programa Alimentario y de Salud para personas con discapacidad

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    Arranca en Torreón programa Alimentario y de Salud para personas con discapacidad
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque del programa de apoyo alimentario y de salud para personas con discapacidad. SANDRA GÓMEZ

El programa contempla la entrega de más de 15 mil despensas y tarjetas de salud para personas con discapacidad y sus familias

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reforzar el apoyo a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad y brindar herramientas que impacten directamente en la economía familiar, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha este miércoles el programa de Entrega de Despensas y Tarjeta de la Salud para Personas con Discapacidad, en un esfuerzo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.

Durante el acto protocolario, el presidente municipal reafirmó el compromiso de su administración con la ciudadanía que vive con discapacidad motriz, visual, auditiva u otras condiciones.

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“Sabemos que vivir con una discapacidad puede representar retos adicionales en la vida cotidiana y mayores gastos para sus familias. Por eso impulsamos este programa que acerca servicios médicos integrales —como consulta general, especialidades, análisis de laboratorio y medicamentos— a la par de un apoyo alimentario que llegará de forma directa a sus hogares”, destacó Riquelme Solís.

$!El Municipio de Torreón anunció la entrega de más de 15 mil despensas a beneficiarios y sus familias.
El Municipio de Torreón anunció la entrega de más de 15 mil despensas a beneficiarios y sus familias. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, el edil subrayó que esta estrategia social se complementa con la atención a la infraestructura de la ciudad a través del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) y el SIMAS Torreón, dependencias que mantienen brigadas permanentes de pavimentación, bacheo y servicios de agua potable y drenaje.

“En coordinación con el equipo del gobernador Manolo Jiménez, estamos atendiendo las demandas prioritarias de la población, sector por sector y con la fortaleza que brinda el trabajo en equipo”, afirmó el alcalde, al tiempo de anunciar la futura ampliación de la cobertura de los programas sociales.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, detalló que el Municipio distribuirá más de 15 mil despensas a igual número de beneficiarios y sus familias.

$!El SIMAS Torreón mantiene brigadas permanentes para atender servicios de agua potable y drenaje en distintos sectores de la ciudad.
El SIMAS Torreón mantiene brigadas permanentes para atender servicios de agua potable y drenaje en distintos sectores de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

“Este esfuerzo coordinado refleja la importancia de sumar voluntades para llevar ayuda directa a quien más lo requiere, priorizando la salud y la economía de los hogares”, indicó.

El evento contó con la presencia del senador Gabriel Elizondo; la diputada federal Verónica Martínez; el secretario de Desarrollo Regional en La Laguna, Hugo Dávila; el diputado local Felipe González, así como de María Álvarez, en representación de las personas beneficiarias.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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