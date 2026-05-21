Choque entre autobús y camioneta deja cinco lesionados en el Centro de Torreón

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    Choque entre autobús y camioneta deja cinco lesionados en el Centro de Torreón
    Elementos de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de auxilio acudieron al cruce de la avenida Juárez y la calzada Mariano López Ortiz para atender a los pasajeros lesionados y coordinar las maniobras de seguridad en la zona. SANDRA GÓMEZ

Las versiones encontradas de ambos conductores sobre la luz del semáforo mantienen abierto el peritaje, por lo que las autoridades aún no han determinado quién fue responsable

TORREÓN, COAH.- Un violento choque en el que participaron un camión de pasajeros y un vehículo particular dejó, de manera preliminar, cinco personas lesionadas en la intersección de la calzada Mariano López Ortiz y la avenida Juárez.

El aparatoso accidente de tránsito ocurrió en dicho crucero, ubicado en la zona centro de la ciudad de Torreón.

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En la colisión se vieron involucrados un autobús de la ruta suburbana Torreón-La Paz-Matamoros y una camioneta particular color gris, unidades que quedaron obstruyendo parcialmente la circulación.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el transporte público circulaba de norte a sur sobre la calzada Mariano López Ortiz cuando, al llegar al cruce con la avenida Juárez, fue impactado en su costado derecho por la camioneta.

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Aunque inicialmente se señaló a la conductora del vehículo particular por presuntamente ignorar la luz roja del semáforo, el peritaje permanece abierto, ya que ambos conductores aseguran haber cruzado con luz verde, lo que dificulta determinar responsabilidades.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil de Torreón, informó que el reporte del accidente se recibió a las 06:41 horas, por lo que elementos de Bomberos y de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia.

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El operador del autobús señaló que transportaba aproximadamente a 15 pasajeros, en su mayoría obreros y estudiantes. Tras concluir las labores de auxilio, las autoridades confirmaron que cinco personas resultaron lesionadas.

Asimismo, se informó que la conductora de la camioneta recibió atención médica por contusiones en una de sus extremidades inferiores, mientras que el chofer del camión resultó ileso.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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