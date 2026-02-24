Arrancan Manolo Jiménez y Román Cepeda mega programa de drenaje y pavimentación en Torreón

Asimismo, el mandatario estatal adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas inversiones para Torreón para fomentar el empleo, y subrayó que en seguridad no se bajará la guardia, manteniendo el blindaje de Coahuila para garantizar la paz de las familias.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este programa representa el esfuerzo más ambicioso de los últimos años en la materia. Detalló que la inversión se traducirá en acciones concretas como la construcción de siete grandes colectores, 70 drenajes secundarios, pozos de agua y extensos trabajos de recarpeteo.

TORREÓN, COAH.- Con una inversión histórica de 505 millones de pesos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González , pusieron en marcha el Gran Programa de Obras de Drenaje Sanitario y Pavimentación. El evento, realizado en la colonia Ciudad Nazas, marca el inicio de un proyecto sin precedentes destinado a transformar la infraestructura del oriente de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda González enfatizó que estas obras coordinadas son la respuesta directa a las demandas ciudadanas.

“Aquí no prometemos, aquí hacemos; aquí sí trabajamos todos los días por la gente”, afirmó el edil, señalando que este paquete de más de 500 millones de pesos es una inversión histórica que pronto se complementará con otros proyectos como el Parque Lineal Oriente.

RECONOCE ESFUERZOS EN SEGURIDAD

Cepeda González también reconoció el liderazgo del Gobernador en materia de seguridad, resaltando que Torreón se mantiene como uno de los municipios más seguros del país gracias a la unidad entre Estado, Municipio y sociedad.

“En Coahuila sí se puede hacer comunidad; lo más valioso que tiene esta tierra es su gente”, puntualizó el Alcalde.

TE PUEDE INTERESAR: Se reactiva gradualmente el abasto de Agua Saludable para La Laguna

En el evento, Hugo Dávila Prado, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, señaló que este programa brinda soluciones reales a problemáticas de drenaje que persistieron por años. A su vez, la vecina beneficiaria Georgina Judith Sosa Ávila agradeció a las autoridades por el impacto positivo en la salud y dignidad de las familias del sector.

Al evento asistieron también: Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora Coahuila; Verónica Martínez García, Diputada Federal; Miguel Ángel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura; Ignacio Covarrubias Cabello, Subsecretario de Infraestructura Social así como Juan Adolfo Von Bertrab, director de Obras Públicas de Torreón, entre otros funcionarios estatales y municipales.