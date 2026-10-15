Arrancan rehabilitación de calles en Zaragoza Sur, Torreón

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    Arrancan rehabilitación de calles en Zaragoza Sur, Torreón
    Las cuadrillas del SIMV trabajan en la aplicación de microcarpeta asfáltica y recarpeteo en las calles de Zaragoza Sur. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos incluyen microcarpeta asfáltica en 10 mil 765 metros cuadrados y recarpeteo en 5 mil 700; el alcalde anunció también inversión conjunta para agua potable

TORREÓN, COAH.- Un total de 10 calles de la colonia Zaragoza Sur, Torreón, serán intervenidas con trabajos de rehabilitación del pavimento, como parte del programa “¡A Darle Parejo!”, que este jueves puso en marcha el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y que beneficiará directamente a 11 mil 147 habitantes de este sector de Torreón.

Las acciones, según la información, contemplan la aplicación de microcarpeta asfáltica en una superficie de 10 mil 765 metros cuadrados, además del recarpeteo de otros 5 mil 700 metros cuadrados, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y atender el deterioro de las vialidades.

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Durante el arranque, el presidente municipal señaló que el programa forma parte de la estrategia de mantenimiento vial iniciada semanas atrás en la colonia Eduardo Guerra, mediante la cual se busca recuperar las condiciones de las calles y facilitar los desplazamientos de automovilistas, peatones y unidades de emergencia.

Comentó que, tras asumir la administración hace tres meses, se realizó una reorganización del presupuesto, lo que permitió adquirir dos micropavimentadoras con tecnología de última generación y rehabilitar otras dos unidades.

$!El programa “¡A Darle Parejo!” forma parte de la estrategia de mantenimiento vial coordinada con el Gobierno del Estado a través de “En Equipo le Entramos”.
El programa “¡A Darle Parejo!” forma parte de la estrategia de mantenimiento vial coordinada con el Gobierno del Estado a través de “En Equipo le Entramos”. SANDRA GÓMEZ

Riquelme detalló que la intervención en Zaragoza Sur también incluirá labores de señalización horizontal a cargo de las cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), mediante la aplicación de líneas continuas, guiones y pintura en pasos peatonales, para mejorar la seguridad vial y las condiciones de movilidad.

El alcalde destacó que la rehabilitación de calles continuará en otras colonias de Torreón, y que se prepara una inversión conjunta para fortalecer el suministro de agua potable, uno de los servicios prioritarios para la población. “Hay muchos temas pendientes, pero los estamos solucionando”, expresó el edil.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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