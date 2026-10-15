Arrancan rehabilitación de calles en Zaragoza Sur, Torreón

TORREÓN, COAH.- Un total de 10 calles de la colonia Zaragoza Sur, Torreón, serán intervenidas con trabajos de rehabilitación del pavimento, como parte del programa “¡A Darle Parejo!”, que este jueves puso en marcha el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y que beneficiará directamente a 11 mil 147 habitantes de este sector de Torreón. Las acciones, según la información, contemplan la aplicación de microcarpeta asfáltica en una superficie de 10 mil 765 metros cuadrados, además del recarpeteo de otros 5 mil 700 metros cuadrados, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y atender el deterioro de las vialidades.

Durante el arranque, el presidente municipal señaló que el programa forma parte de la estrategia de mantenimiento vial iniciada semanas atrás en la colonia Eduardo Guerra, mediante la cual se busca recuperar las condiciones de las calles y facilitar los desplazamientos de automovilistas, peatones y unidades de emergencia. Comentó que, tras asumir la administración hace tres meses, se realizó una reorganización del presupuesto, lo que permitió adquirir dos micropavimentadoras con tecnología de última generación y rehabilitar otras dos unidades.

Riquelme detalló que la intervención en Zaragoza Sur también incluirá labores de señalización horizontal a cargo de las cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), mediante la aplicación de líneas continuas, guiones y pintura en pasos peatonales, para mejorar la seguridad vial y las condiciones de movilidad. El alcalde destacó que la rehabilitación de calles continuará en otras colonias de Torreón, y que se prepara una inversión conjunta para fortalecer el suministro de agua potable, uno de los servicios prioritarios para la población. “Hay muchos temas pendientes, pero los estamos solucionando”, expresó el edil.