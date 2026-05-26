Analiza Congreso posible suspensión de Tony Flores; suplente exige asumir curul

En medio de la controversia, Fernando Rodríguez, suplente del legislador, acudió al recinto para exigir que se le convoque a ocupar la curul, al considerar que la Constitución local obliga a hacerlo tras registrarse tres faltas consecutivas sin causa justificada.

La sesión del Congreso de Coahuila inició este martes con un retraso de 30 minutos debido a la revisión del caso del diputado Antonio Flores Guerra, quien acumula cuatro inasistencias consecutivas, tres de ellas sin justificar.

En entrevista, Rodríguez acusó que las ausencias ocurrieron mientras Flores Guerra realizaba actividades de campaña como candidato del PT-Morena por el Distrito 6.

“Vengo a exigir del Poder Legislativo que se cumpla la ley”, declaró.

Además, aseguró que el diputado presentó “pruebas falsas” para justificar sus inasistencias y afirmó contar con evidencias de que se encontraba en actos proselitistas durante los días de sesión.

El artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila establece que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa del Congreso renuncian a concurrir hasta el siguiente periodo inmediato, por lo que debe llamarse al suplente.

REVISAN JUSTIFICANTES MÉDICOS

La presidenta de la Junta de Gobierno, Beatriz Fraustro, informó que el oficio presentado por Rodríguez fue recibido durante la mañana y que el caso será analizado por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Explicó que Antonio Flores entregó justificantes médicos y posteriormente documentación adicional, por lo que deberá revisarse si las ausencias estaban debidamente acreditadas.

Fraustro advirtió que, en caso de comprobarse que el legislador realizó actividades de campaña mientras argumentaba incapacidad médica, las justificaciones podrían invalidarse.

Detalló que el procedimiento contempla primero una revisión en la Junta de Gobierno y posteriormente una votación en el pleno, por lo que la resolución podría darse en la siguiente sesión legislativa.

“Tenemos que ser garantes de la ley”, señaló.

La legisladora agregó que, de acreditarse las faltas injustificadas consecutivas, la normativa contempla llamar al suplente para cubrir el cargo durante el siguiente periodo ordinario, previsto para septiembre.