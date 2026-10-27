Aseguran 14 motocicletas y detienen a dos en operativo antimotos en Torreón

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    Aseguran 14 motocicletas y detienen a dos en operativo antimotos en Torreón
    Las unidades aseguradas durante el operativo nocturno fueron trasladadas en una grúa de la corporación. SANDRA GÓMEZ

El despliegue inició la noche del lunes en el sector sur; las autoridades mantendrán las revisiones durante la semana y reforzarán los filtros los fines de semana

TORREÓN, COAH.- Un total de 14 motocicletas aseguradas y dos personas detenidas fue el saldo del Operativo Antimotos realizado la noche del lunes en Torreón, como parte de las revisiones para detectar irregularidades y prevenir riesgos en las calles.

El despliegue comenzó a las 22:00 horas del 26 de octubre, con la participación del Grupo de Reacción Torreón, agentes de Tránsito y Vialidad, y personal operativo del sector sur. La corporación no precisó los motivos de las detenciones ni las faltas específicas que derivaron en el aseguramiento de las unidades.

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La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que las revisiones continuarán durante la semana en distintos puntos de la ciudad, con un refuerzo los fines de semana. En los filtros se supervisará el uso del casco de seguridad, las placas vigentes, la documentación de las motocicletas y que el conductor cuente con licencia; si se detectan incumplimientos, la unidad será retirada de circulación conforme al reglamento.

$!Elementos de seguridad realizaron la detención de dos personas durante el despliegue en el sector sur.
Elementos de seguridad realizaron la detención de dos personas durante el despliegue en el sector sur. SANDRA GÓMEZ

Además, se realizaron recorridos nocturnos por las colonias Francisco Villa, Abastos, Moctezuma, Tierra y Libertad, Boca Negra, Aviación y Elsa Hernández para ampliar la presencia policial. La corporación exhortó a madres y padres de familia a evitar que menores de edad manejen estos vehículos sin cumplir con las disposiciones, ante los riesgos que representa para ellos y para otros usuarios de la vía pública.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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