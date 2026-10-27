Aseguran 14 motocicletas y detienen a dos en operativo antimotos en Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El despliegue inició la noche del lunes en el sector sur; las autoridades mantendrán las revisiones durante la semana y reforzarán los filtros los fines de semana
TORREÓN, COAH.- Un total de 14 motocicletas aseguradas y dos personas detenidas fue el saldo del Operativo Antimotos realizado la noche del lunes en Torreón, como parte de las revisiones para detectar irregularidades y prevenir riesgos en las calles.
El despliegue comenzó a las 22:00 horas del 26 de octubre, con la participación del Grupo de Reacción Torreón, agentes de Tránsito y Vialidad, y personal operativo del sector sur. La corporación no precisó los motivos de las detenciones ni las faltas específicas que derivaron en el aseguramiento de las unidades.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que las revisiones continuarán durante la semana en distintos puntos de la ciudad, con un refuerzo los fines de semana. En los filtros se supervisará el uso del casco de seguridad, las placas vigentes, la documentación de las motocicletas y que el conductor cuente con licencia; si se detectan incumplimientos, la unidad será retirada de circulación conforme al reglamento.
Además, se realizaron recorridos nocturnos por las colonias Francisco Villa, Abastos, Moctezuma, Tierra y Libertad, Boca Negra, Aviación y Elsa Hernández para ampliar la presencia policial. La corporación exhortó a madres y padres de familia a evitar que menores de edad manejen estos vehículos sin cumplir con las disposiciones, ante los riesgos que representa para ellos y para otros usuarios de la vía pública.