Localizan en Torreón a mujer de 77 años buscada en Nuevo León; decide permanecer en la ciudad

TORREÓN, COAHUILA.— Jovita Quiroz, de 77 años, quien contaba con una ficha de búsqueda en Monterrey, Nuevo León, fue localizada en el centro de Torreón y recibió acompañamiento de la Unidad Violeta. Tras conocer las opciones de apoyo, la adulta mayor expresó que no deseaba regresar a aquella ciudad y pidió permanecer en este municipio. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que se realizaron las gestiones para notificar su hallazgo a las autoridades de Nuevo León y solicitar la actualización y baja de la ficha. En paralelo, se mantuvo la coordinación con Protección Civil y el DIF para atender sus necesidades y buscar alternativas que garantizaran su seguridad.

El caso comenzó cuando elementos de proximidad encontraron a Jovita en la colonia Centro en una situación de riesgo, por lo que solicitaron apoyo para brindarle atención. Durante la intervención se detectó que existía un reporte de búsqueda en Nuevo León. De acuerdo con la corporación, una vecina cercana a la adulta mayor había reportado la pérdida de contacto con ella, lo que dio origen a la ficha. Una vez confirmada su identidad, la Unidad Violeta inició el seguimiento para conocer sus circunstancias y las posibilidades de apoyo con las que contaba en Torreón. Una de las primeras opciones fue establecer contacto con una familiar que reside en la ciudad. Sin embargo, durante las gestiones se conoció que ambas mantenían una relación distante desde hacía varios años, y Jovita manifestó que no quería quedarse con ella. Ante la falta de una alternativa familiar que la adulta mayor aceptara, se solicitó la intervención de Protección Civil. La dependencia apoyó con su resguardo en un refugio de la colonia Luis Echeverría, donde permaneció protegida mientras continuaba la atención de su caso.

Personal de la Unidad Violeta acudió posteriormente al lugar para conversar directamente con Jovita y conocer su postura sobre un posible regreso a Monterrey. La mujer reiteró que su decisión era permanecer en Torreón, voluntad que, según informó la Policía Municipal, fue respetada en todo momento. A partir de esa determinación, se dio seguimiento con el DIF a las alternativas disponibles para atender sus necesidades durante su estancia en el municipio. La corporación señaló que las acciones se realizaron con atención a su bienestar, sus circunstancias personales y su derecho a decidir. La comunicación también se extendió a la Comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León. Ese organismo informó que, a través del C5, ya había recibido el reporte de que Jovita estuvo bajo resguardo en Torreón, lo que permitió avanzar en el intercambio de información entre ambas entidades. Por instrucciones del comisario Alfredo Flores Originales, Seguridad Pública Municipal integró la documentación necesaria para informar formalmente sobre la localización de la adulta mayor y su decisión de quedarse en la ciudad. Con estas acciones se busca que las autoridades de Nuevo León actualicen sus registros y efectúen la baja de la ficha de búsqueda conforme al procedimiento establecido.

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