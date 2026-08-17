Ataca alumno a compañera en la Universidad La Salle Laguna; la envía al hospital

De acuerdo con la institución ubicada en Torreón , a través de un comunicado difundido en redes sociales, ambos jóvenes se conocían previamente y el hecho fue considerado un caso aislado entre las personas involucradas. Tras lo ocurrido, la Universidad activó de inmediato sus protocolos de atención.

TORREÓN, COAH.- La Universidad La Salle Laguna informó sobre un incidente ocurrido al término de la jornada escolar matutina, en el que un estudiante lesionó de manera sorpresiva a una compañera, ambos de nuevo ingreso al ciclo escolar que recién comenzó.

Personal de la institución trasladó a la estudiante a un centro médico privado, donde permanece estable y recibe atención médica. La Universidad señaló que mantiene un seguimiento puntual de su estado de salud y le brinda respaldo integral en los ámbitos emocional, legal y económico.

Asimismo, se revisaron las cámaras de seguridad del campus y se preservó la información relacionada con el incidente. También se estableció comunicación con los familiares de ambos estudiantes para informarles sobre lo sucedido.

ESTUDIANTE CAUSA BAJA DEFINITIVA

La Universidad informó que el estudiante involucrado causó baja definitiva, conforme a los protocolos institucionales. Además, aseguró que colabora plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y lo que legalmente corresponda.

La institución enfatizó que el incidente no representa una amenaza generalizada para el resto de la comunidad estudiantil, por lo que las actividades académicas y administrativas continúan de manera regular.

Finalmente, la Universidad La Salle Laguna condenó cualquier acto de violencia y reiteró su compromiso con el bienestar, la seguridad y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria.