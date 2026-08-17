Desmantelan banda delictiva vinculada a crímenes en La Laguna; suman cinco capturados

TORREÓN, COAH.- Como resultado de labores de inteligencia y cooperación institucional, la Fiscalía General del Estado desarticuló un grupo criminal que buscaba asentarse en la Región Laguna, logrando el arresto de cinco presuntos integrantes relacionados con eventos ilícitos en la zona.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna I, detalló que el caso proviene de un despliegue operativo ejecutado hace casi un año, en el cual cayeron los primeros miembros de la banda. Más tarde, mediante acciones coordinadas con fuerzas de seguridad de Jalisco, se concretó la detención de otro implicado y se efectuaron cateos para dar continuidad a las pesquisas.

El delegado refirió que los trabajos de rastreo no se detuvieron al presumirse que aún quedaban cómplices libres. Fue así como los agentes ubicaron en Torreón un automóvil con rasgos idénticos al empleado previamente por la organización, acción que posibilitó la aprehensión de tres sujetos más.

Los nuevos procesados son dos varones y una mujer, interceptados durante un procedimiento preventivo e imputados por diversos cargos. En la intervención también se incautaron el automotor citado y una motocicleta, sin que se hallaran armas de fuego en su poder.

El representante ministerial remarcó que con estas acciones asciende a cinco la cifra total de arrestados ligados a la banda. Asimismo, enfatizó que los expedientes permanecen abiertos para ubicar a posibles implicados adicionales y verificar su responsabilidad en otros delitos cometidos en la comarca.

Puntualizó además que se investigan al menos dos sucesos atribuidos a esta célula: uno con elementos probatorios firmes y otro en fase de análisis debido al patrón de conducta detectado.

Por último, subrayó que el esfuerzo conjunto entre la Fiscalía, la Guardia Nacional, corporaciones estatales y mandos de otros estados evitó la consolidación del grupo en la zona, fortaleciendo además la presencia policial en sectores clave como la terminal aérea.