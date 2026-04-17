Atacan a jovencita con arma blanca en secundaria de Gómez Palacio; denuncian inacción de autoridades

De acuerdo con el testimonio del padre de la menor, Julio César López, la familia recibió inicialmente una llamada por parte del plantel en la que se les informó que la adolescente había sufrido una caída. Sin embargo, al llegar al lugar, se enfrentaron a una escena alarmante.

GÓMEZ PALACIO, DGO.— La Comarca Lagunera se encuentra consternada tras el violento ataque que sufrió una estudiante de 13 años al interior de la Secundaria Centenario de la Revolución, hecho ocurrido el pasado 16 de abril durante el horario de receso.

“Nos dijeron que se había caído, pero al llegar me encontré con una escena aterradora: había mucha sangre”, declaró.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando otra alumna solicitó hablar en privado con la víctima.

En ese momento, la presunta agresora la atacó por la espalda con un arma blanca, ocasionándole heridas de consideración en la nuca, detrás de la oreja, en el pómulo, así como una lesión profunda en la mano que incluso la atravesó.

En cuanto a su estado de salud, médicos informaron que, pese a la gravedad de las lesiones, no se registraron daños permanentes en los tendones de la mano.

No obstante, la menor presenta un fuerte impacto emocional derivado del ataque, lo que le ha impedido considerar un regreso próximo a clases por temor.

La familia de la víctima interpuso una denuncia formal ante las autoridades; sin embargo, manifestaron su inconformidad luego de que la presunta agresora, quien también es menor de edad, fuera puesta en libertad.

“¿Tenía que haber muerto mi hija para que esto fuera tomado en serio?”, cuestionó el padre.