Atacan a jovencita con arma blanca en secundaria de Gómez Palacio; denuncian inacción de autoridades

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Torreón
/ 17 abril 2026
    Atacan a jovencita con arma blanca en secundaria de Gómez Palacio; denuncian inacción de autoridades
    El caso generó inconformidad entre familiares y padres de familia, luego de que la presunta agresora fuera puesta en libertad, lo que ha detonado exigencias para reforzar la seguridad escolar. SANDRA GÓMEZ

La presunta agresora la atacó por la espalda, ocasionándole heridas de consideración en la nuca, detrás de la oreja, en el pómulo, así como una lesión profunda en la mano

GÓMEZ PALACIO, DGO.— La Comarca Lagunera se encuentra consternada tras el violento ataque que sufrió una estudiante de 13 años al interior de la Secundaria Centenario de la Revolución, hecho ocurrido el pasado 16 de abril durante el horario de receso.

De acuerdo con el testimonio del padre de la menor, Julio César López, la familia recibió inicialmente una llamada por parte del plantel en la que se les informó que la adolescente había sufrido una caída. Sin embargo, al llegar al lugar, se enfrentaron a una escena alarmante.

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“Nos dijeron que se había caído, pero al llegar me encontré con una escena aterradora: había mucha sangre”, declaró.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando otra alumna solicitó hablar en privado con la víctima.

En ese momento, la presunta agresora la atacó por la espalda con un arma blanca, ocasionándole heridas de consideración en la nuca, detrás de la oreja, en el pómulo, así como una lesión profunda en la mano que incluso la atravesó.

En cuanto a su estado de salud, médicos informaron que, pese a la gravedad de las lesiones, no se registraron daños permanentes en los tendones de la mano.

No obstante, la menor presenta un fuerte impacto emocional derivado del ataque, lo que le ha impedido considerar un regreso próximo a clases por temor.

La familia de la víctima interpuso una denuncia formal ante las autoridades; sin embargo, manifestaron su inconformidad luego de que la presunta agresora, quien también es menor de edad, fuera puesta en libertad.

“¿Tenía que haber muerto mi hija para que esto fuera tomado en serio?”, cuestionó el padre.

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Actualmente, el caso es investigado por autoridades especializadas en justicia para adolescentes, mientras padres de familia han comenzado a exigir a la institución educativa reforzar sus protocolos de seguridad, particularmente en lo relacionado con la revisión para evitar el ingreso de objetos peligrosos al plantel.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las escuelas de la región y la necesidad de implementar medidas más estrictas para proteger a los estudiantes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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