Torreón se mantiene entre las seis ciudades más seguras del país

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    Torreón se mantiene entre las seis ciudades más seguras del país
    El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, atribuyó los resultados a la estrategia conjunta entre el Municipio y el Gobierno del Estado. SANDRA GÓMEZ

La ENSU ubicó a la ciudad por segundo trimestre consecutivo entre las áreas urbanas con menor percepción de inseguridad

TORREÓN, COAH.- Torreón se mantiene como una de las ciudades del país donde la población se siente más segura, al ubicarse por segundo trimestre consecutivo entre las seis áreas urbanas con menor percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El estudio, que mide la percepción ciudadana en 91 ciudades del país, revela que el 22.5 por ciento de los habitantes de Torreón considera inseguro vivir en la ciudad. El porcentaje es significativamente inferior al promedio nacional, que alcanzó el 59.8 por ciento.

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Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, señaló que estos resultados son producto de la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, así como de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

El funcionario destacó que la diferencia entre Torreón y la media nacional es de 37.3 puntos porcentuales, lo que, dijo, refleja avances importantes en materia de seguridad, aunque reconoció que el reto es mantener y fortalecer esos indicadores.

LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD SE REDUJO CASI A LA MITAD

Los resultados de la ENSU también muestran una mejora respecto al mismo periodo de 2025. En ese lapso, la percepción de inseguridad pasó de 44.3 a 22.5 por ciento, una disminución de 21.8 puntos porcentuales, equivalente a una reducción anual del 49.2 por ciento.

Olmos Castro indicó que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de la administración municipal que encabeza el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, al considerar que este rubro influye directamente en el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.

$!La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ubicó a Torreón entre las seis ciudades del país con menor percepción de inseguridad.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ubicó a Torreón entre las seis ciudades del país con menor percepción de inseguridad. CORTESÍA

Recordó que recientemente el Gobierno Municipal anunció una inversión para fortalecer las capacidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), mediante la adquisición de nuevas patrullas, mejor equipamiento y acciones de respaldo para los elementos de la corporación.

Asimismo, sostuvo que la estrategia se reforzará con el objetivo de conservar los niveles de percepción de seguridad que actualmente colocan a Torreón entre las ciudades mejor evaluadas del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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