Torreón se mantiene entre las seis ciudades más seguras del país

El estudio, que mide la percepción ciudadana en 91 ciudades del país, revela que el 22.5 por ciento de los habitantes de Torreón considera inseguro vivir en la ciudad. El porcentaje es significativamente inferior al promedio nacional, que alcanzó el 59.8 por ciento.

TORREÓN, COAH.- Torreón se mantiene como una de las ciudades del país donde la población se siente más segura, al ubicarse por segundo trimestre consecutivo entre las seis áreas urbanas con menor percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, señaló que estos resultados son producto de la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, así como de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

El funcionario destacó que la diferencia entre Torreón y la media nacional es de 37.3 puntos porcentuales, lo que, dijo, refleja avances importantes en materia de seguridad, aunque reconoció que el reto es mantener y fortalecer esos indicadores.

LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD SE REDUJO CASI A LA MITAD

Los resultados de la ENSU también muestran una mejora respecto al mismo periodo de 2025. En ese lapso, la percepción de inseguridad pasó de 44.3 a 22.5 por ciento, una disminución de 21.8 puntos porcentuales, equivalente a una reducción anual del 49.2 por ciento.

Olmos Castro indicó que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de la administración municipal que encabeza el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, al considerar que este rubro influye directamente en el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.