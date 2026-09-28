Attolini exige esclarecer pasivos millonarios en SIMAS Torreón, tras amparo promovido por el exgerente Roberto Escalante

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    Attolini exige esclarecer pasivos millonarios en SIMAS Torreón, tras amparo promovido por el exgerente Roberto Escalante
    Antonio Attolini pidió investigar las finanzas del SIMAS Torreón y aclarar el origen de sus pasivos. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El diputado Antonio Attolini pidió esclarecer las finanzas del SIMAS Torreón tras el amparo promovido por su exgerente general

TORREÓN, COAH.- Ante registros del Poder Judicial de la Federación que confirman que Roberto Escalante González, exgerente general del SIMAS Torreón, interpuso un juicio de amparo (1434/2026) ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna contra posibles actos privativos de la libertad, el diputado local Antonio Attolini Murra exigió una investigación a fondo sobre las finanzas del organismo operador.

Si bien el recurso legal no implica culpabilidad ni confirma una orden de captura, Attolini subrayó que la revelación cobra relevancia tras la abrupta salida de Escalante en julio pasado, derivada de un salto drástico en los pasivos, los cuales pasaron de 354.2 millones de pesos al cierre de marzo a 2 mil 081 millones 126 mil pesos a mitad de año, cifras que motivaron el rechazo unánime del Consejo Directivo al informe financiero del primer semestre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/el-caso-que-sacude-a-torreon-cateos-detenciones-y-una-investigacion-de-66-mdp-CB23775412

“Presentar un amparo es un derecho constitucional, pero abre una pregunta pública: ¿qué investigación hizo que Escalante considerara necesario protegerse contra una posible detención?”, cuestionó el legislador, insistiendo en que el núcleo del problema es el esclarecimiento de las cuentas y la discrepancia contable.

Attolini recalcó que es indispensable aclarar quién elaboró, firmó y revisó los estados financieros, así como determinar las obligaciones ocultas. Por ello, instó a la Auditoría Superior del Estado a clarificar qué análisis practicó sobre los informes de gestión y si existieron anomalías que debieron detectarse con anticipación, enfatizando que corresponde a las autoridades competentes indagar posibles delitos o responsabilidades administrativas sin sustituir las funciones de jueces o fiscales.

Recordando que el Congreso de Coahuila ya aprobó una auditoría especial al organismo y que existen antecedentes de denuncias, el diputado sentenció que la crisis financiera y la respuesta jurídica del exfuncionario exigen una explicación institucional transparente y el cese de la opacidad ante una deuda pública superior a los dos mil millones de pesos, siempre bajo el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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