Autoridades de Torreón reportan jornada sin incidentes en panteones

Torreón
/ 2 noviembre 2025
    Autoridades de Torreón reportan jornada sin incidentes en panteones
    Autoridades municipales supervisaron la seguridad y el orden en los camposantos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESIA

Comerciantes acataron las normas municipales para mantener libre el acceso y la seguridad en los alrededores

TORREÓN, COAH.- Con saldo blanco concluyó el Operativo Panteones en Torreón, donde más de 27 mil 181 visitantes acudieron a los distintos cementerios municipales y privados para honrar a sus difuntos el pasado sábado.

Las autoridades reportaron una afluencia aún mayor este domingo, cuando los panteones cierran sus puertas a las 18:00 horas.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que la jornada transcurrió sin incidentes gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como con personal de Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria VI y Servicios Médicos.

El funcionario destacó que los comerciantes instalados en las inmediaciones de los panteones cumplieron con las disposiciones de seguridad y ubicación, con supervisión de las direcciones de Plazas y Mercados e Inspección y Verificación Municipal, evitando así obstrucciones al tráfico.

$!Familias torreonenses acudieron desde temprano a los panteones para honrar a sus seres queridos
Familias torreonenses acudieron desde temprano a los panteones para honrar a sus seres queridos FOTO: VANGUARDIA/CORTESIA

Juárez Llanas recordó que el operativo se mantuvo con las mismas medidas preventivas a lo largo del fin de semana, con el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para evitar accidentes.

Lo que se les pidió fue no pisar las tumbas y utilizar el agua tratada disponible en los panteones, la cual fue preparada con abate para prevenir riesgos sanitarios.

Las acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien pidió mantener el orden y la seguridad durante las celebraciones del Día de Muertos.

Temas


Panteones
Seguridad
operativos

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

