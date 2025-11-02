Autoridades de Torreón reportan jornada sin incidentes en panteones

TORREÓN, COAH.- Con saldo blanco concluyó el Operativo Panteones en Torreón, donde más de 27 mil 181 visitantes acudieron a los distintos cementerios municipales y privados para honrar a sus difuntos el pasado sábado.

Las autoridades reportaron una afluencia aún mayor este domingo, cuando los panteones cierran sus puertas a las 18:00 horas.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que la jornada transcurrió sin incidentes gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como con personal de Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria VI y Servicios Médicos.

El funcionario destacó que los comerciantes instalados en las inmediaciones de los panteones cumplieron con las disposiciones de seguridad y ubicación, con supervisión de las direcciones de Plazas y Mercados e Inspección y Verificación Municipal, evitando así obstrucciones al tráfico.