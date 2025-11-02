La Laguna está más preparada que nunca ante lluvias e inundaciones, Gómez Vizcarra

Torreón
/ 2 noviembre 2025
    La Laguna está más preparada que nunca ante lluvias e inundaciones, Gómez Vizcarra
    La colaboración interinstitucional permite una planificación más eficiente de las acciones de evacuación, rescate y atención médica en situaciones de emergencia. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Especialista en Protección Civil subraya la importancia de los avances tecnológicos y la colaboración interinstitucional para evitar desastres de gran magnitud

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera está mejor preparada que nunca para enfrentar fenómenos naturales de gran magnitud. Según Alonso Gómez Vizcarra, especialista en Protección Civil, es poco probable que se repita una inundación como la de 1968, gracias a los avances tecnológicos, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

Las autoridades federales y locales, encabezadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han implementado sistemas de alerta temprana y monitoreo constante en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, así como en los canales de desagüe y cuencas del río Nazas. Estas acciones permiten detectar riesgos a tiempo y reaccionar con rapidez ante cualquier contingencia.

$!Autoridades fortalecen sistemas de alerta y coordinación para evitar tragedias como la de 1968.
Autoridades fortalecen sistemas de alerta y coordinación para evitar tragedias como la de 1968. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

“En 1968 no había tecnología ni protocolos de actuación; hoy tenemos información en tiempo real y coordinación entre dependencias”, explicó Gómez Vizcarra. Destacó que los simulacros y programas de capacitación han fortalecido la cultura de prevención entre la población.

El especialista subrayó que la naturaleza es impredecible y que los fenómenos climáticos pueden volverse cada vez más extremos, por lo que es indispensable mantener la adaptación constante y la investigación científica en el tema.

En caso de una emergencia, la Conagua coordinaría las labores operativas junto con los gobiernos estatales y municipales, el Ejército Mexicano mediante el Plan DN-III, la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y corporaciones de rescate.

$!Conagua y Protección Civil coordinan monitoreos y simulacros para reducir riesgos.
Conagua y Protección Civil coordinan monitoreos y simulacros para reducir riesgos. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Esta red de colaboración asegura una respuesta rápida y organizada para proteger la vida y los bienes de los laguneros.

“El tiempo es crucial —dijo Gómez Vizcarra—; cada minuto cuenta para evacuar, resguardar y salvar vidas.”

Temas


Prevención
inundaciones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

