La Laguna está más preparada que nunca ante lluvias e inundaciones, Gómez Vizcarra

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera está mejor preparada que nunca para enfrentar fenómenos naturales de gran magnitud. Según Alonso Gómez Vizcarra, especialista en Protección Civil, es poco probable que se repita una inundación como la de 1968, gracias a los avances tecnológicos, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

Las autoridades federales y locales, encabezadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han implementado sistemas de alerta temprana y monitoreo constante en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, así como en los canales de desagüe y cuencas del río Nazas. Estas acciones permiten detectar riesgos a tiempo y reaccionar con rapidez ante cualquier contingencia.

