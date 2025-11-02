La Laguna está más preparada que nunca ante lluvias e inundaciones, Gómez Vizcarra
Especialista en Protección Civil subraya la importancia de los avances tecnológicos y la colaboración interinstitucional para evitar desastres de gran magnitud
TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera está mejor preparada que nunca para enfrentar fenómenos naturales de gran magnitud. Según Alonso Gómez Vizcarra, especialista en Protección Civil, es poco probable que se repita una inundación como la de 1968, gracias a los avances tecnológicos, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.
Las autoridades federales y locales, encabezadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han implementado sistemas de alerta temprana y monitoreo constante en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, así como en los canales de desagüe y cuencas del río Nazas. Estas acciones permiten detectar riesgos a tiempo y reaccionar con rapidez ante cualquier contingencia.
“En 1968 no había tecnología ni protocolos de actuación; hoy tenemos información en tiempo real y coordinación entre dependencias”, explicó Gómez Vizcarra. Destacó que los simulacros y programas de capacitación han fortalecido la cultura de prevención entre la población.
El especialista subrayó que la naturaleza es impredecible y que los fenómenos climáticos pueden volverse cada vez más extremos, por lo que es indispensable mantener la adaptación constante y la investigación científica en el tema.
En caso de una emergencia, la Conagua coordinaría las labores operativas junto con los gobiernos estatales y municipales, el Ejército Mexicano mediante el Plan DN-III, la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y corporaciones de rescate.
Esta red de colaboración asegura una respuesta rápida y organizada para proteger la vida y los bienes de los laguneros.
“El tiempo es crucial —dijo Gómez Vizcarra—; cada minuto cuenta para evacuar, resguardar y salvar vidas.”