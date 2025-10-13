Autoridades refuerzan operativos tras 11 homicidios por riñas en colonias y ejidos en La Laguna

TORREÓN, COAH. – En lo que va del año, la Región Lagunera ha registrado once homicidios derivados de riñas, situación que ha encendido alertas tanto entre autoridades como en la ciudadanía, al reflejar una preocupante tendencia de violencia interpersonal.

Para hacer frente a este fenómeno, se han intensificado los operativos de vigilancia en colonias y ejidos, con el objetivo de prevenir delitos y fomentar la colaboración vecinal mediante la denuncia oportuna de conductas sospechosas.

A pesar de ello, la cifra de homicidios dolosos muestra un descenso en comparación con el año pasado, lo que confirma que Coahuila continúa siendo uno de los estados con menor incidencia de homicidios en el país.

Este resultado es producto de la coordinación entre autoridades locales y estatales, así como de programas de prevención orientados a atacar las causas estructurales de la violencia.

Respecto al caso más reciente, la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un joven localizado el fin de semana en la colonia Torreón y Anexas. La víctima presentaba múltiples heridas y golpes en distintas partes del cuerpo, presuntamente ocasionados con un arma blanca.

Los peritos recaban pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables, manteniendo comunicación cercana con los familiares del joven.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía General de Coahuila en la Región Laguna 1, con sede en Torreón, aseguró que en los próximos días se tendrán resultados contundentes sobre el caso, lo que permitirá avanzar hacia la justicia y reafirmar el compromiso institucional de combatir la impunidad en la región.