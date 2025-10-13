Autoridades refuerzan operativos tras 11 homicidios por riñas en colonias y ejidos en La Laguna

Torreón
/ 13 octubre 2025
    Autoridades refuerzan operativos tras 11 homicidios por riñas en colonias y ejidos en La Laguna
    Carlos Rangel Gámez detalló que se investigan los homicidios recientes y que pronto habrá resultados para esclarecer los hechos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Coahuila mantiene una de las tasas más bajas de homicidios dolosos en el país, pese a los incidentes registrados

TORREÓN, COAH. – En lo que va del año, la Región Lagunera ha registrado once homicidios derivados de riñas, situación que ha encendido alertas tanto entre autoridades como en la ciudadanía, al reflejar una preocupante tendencia de violencia interpersonal.

Para hacer frente a este fenómeno, se han intensificado los operativos de vigilancia en colonias y ejidos, con el objetivo de prevenir delitos y fomentar la colaboración vecinal mediante la denuncia oportuna de conductas sospechosas.

TE PUEDE INTERESAR: Urge solución al problema de estacionamiento en hospitales IMSS de Torreón: Román Cepeda

A pesar de ello, la cifra de homicidios dolosos muestra un descenso en comparación con el año pasado, lo que confirma que Coahuila continúa siendo uno de los estados con menor incidencia de homicidios en el país.

Este resultado es producto de la coordinación entre autoridades locales y estatales, así como de programas de prevención orientados a atacar las causas estructurales de la violencia.

Respecto al caso más reciente, la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un joven localizado el fin de semana en la colonia Torreón y Anexas. La víctima presentaba múltiples heridas y golpes en distintas partes del cuerpo, presuntamente ocasionados con un arma blanca.

Los peritos recaban pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables, manteniendo comunicación cercana con los familiares del joven.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía General de Coahuila en la Región Laguna 1, con sede en Torreón, aseguró que en los próximos días se tendrán resultados contundentes sobre el caso, lo que permitirá avanzar hacia la justicia y reafirmar el compromiso institucional de combatir la impunidad en la región.

Temas


Seguridad
homicidios
operativos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros