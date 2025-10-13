Urge solución al problema de estacionamiento en hospitales IMSS de Torreón: Román Cepeda

TORREÓN, COAH.– La falta de espacios de estacionamiento para el personal y los usuarios de los hospitales 16 y 71 del IMSS en Torreón es un problema que requiere solución inmediata, afirmó el alcalde Román Alberto Cepeda. Señaló que, si es necesario invertir, comprar terreno o realizar cualquier acción para atender la situación, será responsabilidad de la propia institución.

La escasez de lugares para estacionar ha generado inconformidad tanto en trabajadores como en derechohabientes, quienes diariamente enfrentan dificultades para dejar sus vehículos de manera segura y cercana.

El alcalde mencionó que el municipio está dispuesto a ceder alguna de las calles aledañas para que el IMSS pueda construir un edificio de estacionamiento de hasta 10 niveles con capacidad para aproximadamente 700 automóviles, según lo proyectado por la institución.

La iniciativa busca coordinar esfuerzos entre autoridades locales y federales para garantizar accesibilidad y seguridad, tanto para el personal médico como para los visitantes, sin afectar la dinámica habitual de la colonia Torreón Jardín.

Cepeda enfatizó que el IMSS cuenta con todo el respaldo para concretar el proyecto y resolver un problema que persiste desde hace años, pero subrayó que la institución debe demostrar disposición para ejecutar la obra. La falta de espacios afecta prácticamente a toda la colonia.

Vecinos han expresado su preocupación por la saturación vehicular, reforzando la necesidad de una solución definitiva y consensuada.

La propuesta concreta se presentó recientemente ante autoridades del IMSS, encabezadas por el delegado en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, durante una reunión de trabajo realizada en las oficinas de la Presidencia Municipal de Torreón. En el encuentro se analizaron alternativas de financiamiento y esquemas de colaboración, con el objetivo de agilizar el inicio de la obra y establecer un cronograma claro de ejecución.

La reunión fue promovida por el jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza, y contó con la participación de funcionarios de las Direcciones de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Tránsito Municipal, así como integrantes del Cabildo.

El problema que preocupa a los vecinos de Torreón Jardín surge porque en los Hospitales 16 y 71 laboran al menos tres mil trabajadores de planta, además del personal flotante. A esto se suman los miles de derechohabientes que acuden a consultas, así como los pacientes internados, quienes son acompañados por familiares.

Actualmente, el IMSS no dispone de estacionamiento suficiente ni para su personal ni para los usuarios de ambos hospitales, por lo que la mayoría de los vehículos se estaciona en las calles circundantes, afectando principalmente el interior de la colonia.