Avanza 60 por ciento colocación de techumbre en área verde de Torreón

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    Avanza 60 por ciento colocación de techumbre en área verde de Torreón
    Los vecinos podrán acuidir de paso a cualquier hora del día, sin necesidad de exponerse a las inclemencias del tiempo. SANDRA GÓMEZ

Protegerá de las inclemencias del tiempo a cientos de paseantes que a diario visitan el lugar en la colonia Salvador Allende

TORREÓN, COAH.- Con el firme compromiso de consolidar entornos urbanos dignos y promover estilos de vida saludables, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís registra un avance del 60 por ciento en los trabajos de construcción de la techumbre ubicada en el área verde entre las calles San Salvador y Nicaragua, en la colonia Salvador Allende.

El Munícipe de Torreón subrayó la relevancia de este punto de reunión, el cual diariamente recibe a decenas de niños, jóvenes y adultos para la práctica deportiva y el esparcimiento familiar. Al ubicarse en un sector con alta afluencia escolar y comercial, la intervención responde a una demanda clave para dinamizar la vida comunitaria y proteger la salud de la población ante las inclemencias del clima.

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Asimismo, la autoridad local enfatizó que estas estructuras representan una solución efectiva frente a las intensas radiaciones solares y las altas temperaturas características de la región, garantizando espacios sombreados e idóneos para el acondicionamiento físico.

“El objetivo principal es que nuestras familias cuenten con áreas funcionales y seguras a cualquier hora del día. Con este techado, vecinos y deportistas podrán realizar sus torneos, rutinas y convivencias matutinas o vespertinas sin que las condiciones climáticas sean un impedimento”, puntualizó el Alcalde.

El Edil añadió que este tipo de proyectos genera un impacto directo en la economía del sector, ya que al favorecer la estancia prolongada de los habitantes, se estimula la actividad comercial de los negocios aledaños y se mejora la movilidad peatonal en los alrededores.

$!Miguel Ángel Riquelme supervisó el avance de las obras en el área verde de la colonia Aalvador Allende.
Miguel Ángel Riquelme supervisó el avance de las obras en el área verde de la colonia Aalvador Allende. SANDRA GÓMEZ

Riquelme Solís afirmó que, al finalizar la obra, el espacio quedará totalmente equipado para albergar eventos comunitarios, festejos escolares y competencias locales, fortaleciendo el tejido social de la colonia Salvador Allende y sectores vecinos.

Esta infraestructura se suma a las políticas públicas de rescate de espacios urbanos que ejecuta la administración municipal. La intervención abarca una superficie total de 470 metros cuadrados e incluye labores de cimentación, montaje de estructura metálica, trabajos de herrería, dentellón de concreto, colocación de malla ciclónica, pintura e iluminación de alta eficiencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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