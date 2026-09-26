Avanza Ayuntamiento en renovación de titulares del Implan y Contraloría

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    Avanza Ayuntamiento en renovación de titulares del Implan y Contraloría
    Sería en la próxima sesión de Cabildo cuando se definiría al nuevo titular de la Contraloría. CORTESÍA

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que esta semana comenzarán los procedimientos administrativos para definir nombramientos

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón iniciará esta semana los procedimientos correspondientes para el nombramiento de los nuevos titulares del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) y de la Contraloría Municipal, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El Presidente Municipal señaló que la intención es avanzar durante los próximos días en el proceso administrativo y jurídico para que, en la siguiente sesión de Cabildo, pueda estar listo el nombramiento de quien estará al frente de la Contraloría.

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Explicó que, de manera provisional, entre lunes y martes será designada una persona como encargada del despacho de esa dependencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones y generar los procedimientos jurídicos necesarios para concretar posteriormente el nombramiento definitivo.

Riquelme Solís destacó que la administración municipal busca cubrir las áreas pendientes con perfiles que cuenten con la preparación, experiencia y capacidad necesarias para fortalecer el funcionamiento del Gobierno de Torreón.

Subrayó que, al igual que ocurre con los titulares de las distintas dependencias municipales, las designaciones deberán recaer en personas que respondan a las necesidades institucionales de cada área y que contribuyan a mejorar la operación, supervisión y planeación de la administración pública.

En el caso de la Contraloría Municipal, el Alcalde indicó que se privilegiará un perfil que permita dar continuidad a los procesos de vigilancia, control interno y cumplimiento administrativo, mientras que para el Implan se analizará una propuesta acorde con las tareas de planeación y desarrollo estratégico que corresponden al organismo.

El Edil reiteró que los cambios y nombramientos forman parte del proceso de fortalecimiento de la estructura municipal, con el propósito de mantener una administración eficiente y con capacidad de respuesta.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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