Avanza Ayuntamiento en renovación de titulares del Implan y Contraloría

El Presidente Municipal señaló que la intención es avanzar durante los próximos días en el proceso administrativo y jurídico para que, en la siguiente sesión de Cabildo, pueda estar listo el nombramiento de quien estará al frente de la Contraloría.

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón iniciará esta semana los procedimientos correspondientes para el nombramiento de los nuevos titulares del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) y de la Contraloría Municipal, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Explicó que, de manera provisional, entre lunes y martes será designada una persona como encargada del despacho de esa dependencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones y generar los procedimientos jurídicos necesarios para concretar posteriormente el nombramiento definitivo.

Riquelme Solís destacó que la administración municipal busca cubrir las áreas pendientes con perfiles que cuenten con la preparación, experiencia y capacidad necesarias para fortalecer el funcionamiento del Gobierno de Torreón.

Subrayó que, al igual que ocurre con los titulares de las distintas dependencias municipales, las designaciones deberán recaer en personas que respondan a las necesidades institucionales de cada área y que contribuyan a mejorar la operación, supervisión y planeación de la administración pública.

En el caso de la Contraloría Municipal, el Alcalde indicó que se privilegiará un perfil que permita dar continuidad a los procesos de vigilancia, control interno y cumplimiento administrativo, mientras que para el Implan se analizará una propuesta acorde con las tareas de planeación y desarrollo estratégico que corresponden al organismo.

El Edil reiteró que los cambios y nombramientos forman parte del proceso de fortalecimiento de la estructura municipal, con el propósito de mantener una administración eficiente y con capacidad de respuesta.