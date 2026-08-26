Avanza interconexión del Pozo Periodistas para reforzar abasto de agua al oriente de Torreón (video)
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Con un aforo de 40 litros por segundo y mil 600 metros de tubería, SIMAS fortalecerá el servicio en cinco colonias del sector
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón acelera las maniobras técnicas para sumar a la red el nuevo Pozo Periodistas, obra de infraestructura hidráulica proyectada para mejorar la presión y el abastecimiento de agua en Los Periodistas, Campo Nuevo, Villas Zaragoza, Monterreal y la zona del sector Latinoamericano.
Las cuadrillas del organismo concentran los esfuerzos en el tendido y acoplamiento de las líneas de conducción.
De manera paralela, en el predio de la fuente de abastecimiento concluyó el colado de la base estructural para el motor. Además, se desarrolla el montaje del sistema eléctrico y de las interconexiones requeridas para su puesta en operación.
La integración de este pozo incrementará la disponibilidad de agua en la red municipal para atender la demanda actual de los hogares de esta zona de la ciudad.
De acuerdo con SIMAS Torreón, estas labores forman parte de los programas de modernización de la infraestructura hidráulica para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad.