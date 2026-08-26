Avanza interconexión del Pozo Periodistas para reforzar abasto de agua al oriente de Torreón (video)

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Torreón
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    Avanza interconexión del Pozo Periodistas para reforzar abasto de agua al oriente de Torreón (video)
    Las cuadrillas de SIMAS trabajan en el tendido y acoplamiento de la tubería para conectar el Pozo Periodistas a la red de agua potable. SANDRA GÓMEZ

Con un aforo de 40 litros por segundo y mil 600 metros de tubería, SIMAS fortalecerá el servicio en cinco colonias del sector

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón acelera las maniobras técnicas para sumar a la red el nuevo Pozo Periodistas, obra de infraestructura hidráulica proyectada para mejorar la presión y el abastecimiento de agua en Los Periodistas, Campo Nuevo, Villas Zaragoza, Monterreal y la zona del sector Latinoamericano.

Las cuadrillas del organismo concentran los esfuerzos en el tendido y acoplamiento de las líneas de conducción.

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De manera paralela, en el predio de la fuente de abastecimiento concluyó el colado de la base estructural para el motor. Además, se desarrolla el montaje del sistema eléctrico y de las interconexiones requeridas para su puesta en operación.

La integración de este pozo incrementará la disponibilidad de agua en la red municipal para atender la demanda actual de los hogares de esta zona de la ciudad.

De acuerdo con SIMAS Torreón, estas labores forman parte de los programas de modernización de la infraestructura hidráulica para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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