Torreón albergará el Congreso de Pediatría 2026 con ponentes de talla nacional e internacional

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    Torreón albergará el Congreso de Pediatría 2026 con ponentes de talla nacional e internacional
    El Congreso Nacional y Regional de Pediatría, reunirá a expertos nacionales e internacionales. SANDRA GÓMEZ

Facilitará herramientas científicas de vanguardia para la actualización de los profesionales de la salud

TORREÓN, COAH.- Del 24 al 26 de septiembre, el Hotel Azul Talavera recibirá el Congreso Estatal y Regional de Pediatría 2026. La cumbre reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar las problemáticas actuales más complejas en la salud de niños y adolescentes.

La convocatoria, impulsada por el Colegio de Pediatras del Estado de Coahuila y su filial en Torreón, se extiende más allá de la comunidad pediátrica: convoca a médicos generales, de familia, residentes y profesionales en formación vinculados al área infantil.

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Gustavo Cervantes Martínez, dirigente estatal de la agrupación médica, remarcó la importancia de la capacitación continua frente a la constante evolución del campo pediátrico.

“La actualización médica no es un lujo, es una responsabilidad”, enfatizó el especialista, destacando que el congreso facilitará herramientas científicas de vanguardia e incentivará el diálogo interdisciplinario entre los profesionales de la región.

TENDRÁ RESPALDO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE PEDIATRÍA

El panel docente integrará a conferencistas procedentes de Nuevo León, Ciudad de México, Texas y el ámbito local, respaldados por la presencia de entidades como la Academia Mexicana de Pediatría y el Instituto Nacional de Pediatría.

Gabriela Alvarado Jiménez, al frente del capítulo Torreón, puntualizó que las sesiones combinarán análisis de patologías de consulta frecuente con revisiones metodológicas y técnicas de alta especialización.

La agenda temática abarcará neurología, alergias, salud nutricional, afecciones respiratorias, trastornos obstructivos del sueño, cardiopatías congénitas, fallas del metabolismo, dengue e innovaciones como la inteligencia artificial aplicada al campo quirúrgico pediátrico.

Dentro del programa se dará prioridad a la gestión del traumatismo craneoencefálico derivado del incremento de percances en motocicleta entre jóvenes, explorando las maniobras médicas clave para elevar la tasa de supervivencia y reducir secuelas.

En el marco de la seguridad vial, se abordará la iniciativa nacional “Porque me quieres, me cuidas”, orientada a impulsar el uso adecuado de sillas y sistemas de retención infantil dentro de los vehículos.

Asimismo, se discutirá la respuesta médica ante el dengue tras el registro de cuadros críticos en la región que demandaron cuidados intensivos en menores. Paralelamente, se analizarán afecciones pulmonares como el asma, los ronquidos y la apnea del sueño.

Dentro de las actividades complementarias destaca un taller práctico de reanimación neonatal restringido a 24 lugares. Cervantes Martínez subrayó que una intervención oportuna durante los minutos posteriores al parto es crucial para salvar vidas y asegurar el desarrollo del recién nacido.

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La reunión académica también incluirá un certamen de carteles científicos para difundir investigaciones locales y avances disciplinares desarrollados por la comunidad médica.

IMPACTO POSITIVO EN EL TURISMO

Ana Karen Guadalupe Urbina Reyes, secretaria de la mesa directiva en Torreón, señaló que la prioridad institucional es trasladar directamente este aprendizaje hacia un impacto positivo en los pacientes de La Laguna.

Por último, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón confirmó su respaldo en la logística del evento, integrando una agenda de promoción turística de la ciudad y el estado para los visitantes.

Las autoridades del comité organizador resaltaron el posicionamiento de Torreón como núcleo hospitalario regional para habitantes de Chihuahua, Zacatecas y Durango, reafirmando el valor de estos congresos para perfeccionar el servicio médico en el norte del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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