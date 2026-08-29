Avanza Operativo de Orden y Limpieza en Centro Histórico de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Operativo de Orden y Limpieza en el Centro Histórico de Torreón reporta un cumplimiento voluntario del 62 por ciento entre los propietarios de predios que han sido notificados por las autoridades municipales. Las acciones son coordinadas por las direcciones de Servicios Públicos Municipales e Inspección y Verificación, como parte de la estrategia de la Administración Municipal para atender las condiciones de los espacios públicos y la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales, destacó la disposición mostrada por vecinos y comerciantes de la zona comercial e histórica para atender las notificaciones. “El compromiso de la gente ha sido clave. Que los propietarios asuman su parte no solo agiliza el trabajo, sino que eleva de inmediato la calidad estética y la movilidad de nuestras calles”, afirmó. De acuerdo con el balance acumulado al 28 de agosto, han sido identificados 76 predios prioritarios dentro del polígono de atención, de los cuales 39 ya fueron inspeccionados. El operativo también ha recorrido 89 manzanas, cifra que representa un avance del 30 por ciento respecto del plan global establecido por el Municipio.

Villarreal Cuéllar recordó que entre las acciones solicitadas a los propietarios se encuentran el mantenimiento de banquetas, la eliminación de maleza y el retiro de escombro o desechos ubicados frente a los inmuebles. RETIRAN VEHÍCULOS DE LAS CALLES En materia de movilidad y liberación de vialidades, la estrategia reporta el retiro de 243 vehículos en estado de abandono. Según el balance proporcionado, 150 fueron movilizados voluntariamente por sus propietarios después del diálogo con las autoridades y 93 requirieron el apoyo de una grúa. Inspección y Verificación también ha levantado actas e infracciones en los casos donde persiste la acumulación de escombro, residuos vegetales u objetos que obstruyen el libre tránsito. Pablo Fernández Llamas, director de la dependencia, señaló que las autoridades buscan privilegiar el diálogo antes de aplicar sanciones a los propietarios que incumplan. “Buscamos crear conciencia sobre el cuidado de nuestro espacio común; la sanción es siempre el último recurso frente al diálogo y la colaboración comunitaria”, expresó.