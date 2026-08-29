Torreón refuerza seguridad y vialidad por eventos masivos, Feria y festejos patrios

TORREÓN, COAH.- Durante la trigésima cuarta reunión semanal de evaluación de seguridad en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presentó los operativos que desplegará el Ayuntamiento ante los próximos eventos de alta afluencia y las modificaciones viales derivadas de obras en proceso. Entre los puntos prioritarios se encuentra el operativo para el partido entre Santos y Tigres. Los accesos al recinto deportivo se habilitarán a las 19:00 horas, previo al inicio del encuentro programado para las 21:00 horas.

Riquelme Solís señaló que se mantendrá vigilancia sobre los grupos de animación procedentes de Nuevo León como parte de las acciones preventivas para evitar incidentes entre los asistentes. “Habremos de tener presencia para poder prevenir cualquier tipo de incidente”, manifestó el edil al confirmar que la presencia policiaca y vial será constante en las inmediaciones del inmueble. En relación con el regreso a clases, la administración municipal mantiene activo el dispositivo de control vehicular, al cual se realizan adecuaciones operativas para agilizar la circulación. El operativo coincide con el avance de dos proyectos de infraestructura urbana que actualmente generan cierres temporales. Debido a estos trabajos, el próximo lunes entrará en vigor un esquema de rutas alternas. De acuerdo con el alcalde, la reconfiguración fue revisada por las dependencias de Obras Públicas, Vialidad y Comunicación Social, luego de una inspección en campo. Las desviaciones, explicó, responden al calendario de ejecución de las obras en curso. PREPARAN OPERATIVO PARA LA FERIA La logística de seguridad para la Feria de Torreón, programada para iniciar el 4 de septiembre, contempla el resguardo vehicular y peatonal dentro y fuera del perímetro del recinto.

El despliegue contará con más de 200 agentes preventivos y 80 elementos de Tránsito, principalmente durante los horarios en los que se espera una mayor carga vehicular. A estos dispositivos se sumarán los correspondientes a las actividades del Mes de la Patria. El 1 de septiembre se realizará una sesión solemne para la lectura del bando y del Decreto 1029 por el aniversario del rango de ciudad, mientras que posteriormente se desarrollarán la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile militar del 16 de septiembre. Para la noche del Grito, cuando Alfredo Olivas se presentará en la Plaza Mayor, el Municipio prepara un dispositivo especial para el control de accesos y la seguridad de los asistentes. Riquelme Solís agregó que se mantendrá coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para la regulación del almacenamiento y manejo de pirotecnia durante las celebraciones. Durante la reunión también se presentó un balance del plan de ordenamiento urbano. De acuerdo con las cifras municipales, hasta el momento han sido retirados o movilizados 243 vehículos del primer cuadro de la ciudad: 93 mediante retiro voluntario y 150 con apoyo de plataforma. Finalmente, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto, el alcalde expresó el respaldo del Ayuntamiento a los colectivos de búsqueda y señaló que el Municipio mantendrá colaboración con las instancias estatales en las labores de atención y seguimiento.