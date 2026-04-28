Avanza proceso contra fraude notarial; Gobierno de Coahuila busca compensar a afectados

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Torreón
/ 28 abril 2026
    Avanza proceso contra fraude notarial; Gobierno de Coahuila busca compensar a afectados
    Óscar Pimentel González informó que el Estado mantiene abiertas las investigaciones por el fraude inmobiliario, al tiempo que prepara un programa de apoyo patrimonial para las víctimas. SANDRA GÓMEZ

El Gobierno de Coahuila avanza en la judicialización del fraude inmobiliario y en la revisión de posibles responsabilidades internas

TORREÓN, COAH.- Tras el escándalo de fraude inmobiliario que afectó a ciudadanos de escasos recursos, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, confirmó que las investigaciones progresan de la mano con un plan de rescate patrimonial para las víctimas.

Las acciones se centran en la judicialización del caso, la fiscalización de las dependencias involucradas para descartar corrupción interna y la implementación de un esquema de reparación de daños.

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“Nuestra prioridad inicial es asegurar que los responsables de este delito enfrenten las consecuencias legales”, declaró el funcionario.

Asimismo, subrayó que se mantiene bajo la lupa el actuar de cualquier funcionario público que pudiera haber facilitado el fraude. “La investigación está en una etapa crucial para determinar si hubo auxilio desde el aparato gubernamental”, sostuvo.

Respecto al apoyo a las familias, Pimentel explicó que el Estado no regalará predios, pero sí facilitará la adquisición de tierras a precios preferenciales. En este momento, se lleva a cabo el peritaje y selección de los terrenos disponibles.

“Queremos ofrecerles una salida viable mediante terrenos económicos que sirvan como una compensación directa por lo sucedido”.

Para terminar, resaltó que se están unificando esfuerzos con las autoridades municipales para agilizar este programa social, al tiempo que se agotan las instancias para dar con el paradero del notario involucrado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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