Avanza proceso contra fraude notarial; Gobierno de Coahuila busca compensar a afectados

Las acciones se centran en la judicialización del caso, la fiscalización de las dependencias involucradas para descartar corrupción interna y la implementación de un esquema de reparación de daños.

TORREÓN, COAH.- Tras el escándalo de fraude inmobiliario que afectó a ciudadanos de escasos recursos, el secretario de Gobierno de Coahuila , Óscar Pimentel González, confirmó que las investigaciones progresan de la mano con un plan de rescate patrimonial para las víctimas.

“Nuestra prioridad inicial es asegurar que los responsables de este delito enfrenten las consecuencias legales”, declaró el funcionario.

Asimismo, subrayó que se mantiene bajo la lupa el actuar de cualquier funcionario público que pudiera haber facilitado el fraude. “La investigación está en una etapa crucial para determinar si hubo auxilio desde el aparato gubernamental”, sostuvo.

Respecto al apoyo a las familias, Pimentel explicó que el Estado no regalará predios, pero sí facilitará la adquisición de tierras a precios preferenciales. En este momento, se lleva a cabo el peritaje y selección de los terrenos disponibles.

“Queremos ofrecerles una salida viable mediante terrenos económicos que sirvan como una compensación directa por lo sucedido”.

Para terminar, resaltó que se están unificando esfuerzos con las autoridades municipales para agilizar este programa social, al tiempo que se agotan las instancias para dar con el paradero del notario involucrado.