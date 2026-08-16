Avanza rescate del drenaje en Torreón; suman 11 colonias atendidas
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Con más de 6 mil 200 metros cuadrados intervenidos, el Municipio mantiene trabajos en otros seis sectores y reporta un avance del 75 por ciento en el colector de avenida Fundadores
TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón intensificó los trabajos de rehabilitación en las redes de drenaje sanitario, con obras concluidas en 11 colonias de la ciudad al corte de julio de este año.
La administración encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantiene el drenaje, el suministro de agua y la pavimentación entre los ejes de la inversión pública. De acuerdo con el Municipio, la rehabilitación de esta infraestructura busca prevenir colapsos en la red y focos de infección en sectores que han presentado afectaciones durante años.
Hasta el momento, las labores concluidas abarcan más de 6 mil 200 metros cuadrados de infraestructura sanitaria renovada en Lucio Blanco, El Tajito, Carolinas, Zaragoza Sur, Monterreal, Rincón de la Merced, Villas La Merced, Santiago Ramírez, Carmen Romano, Fuentes del Sur y Villas del Valle.
Además, cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas avanzan en la fase final de proyectos similares en Lázaro Cárdenas, División del Norte, Luis Echeverría, Elsa Hernández, Tierra y Libertad, así como en etapas complementarias en Zaragoza Sur y Villas del Valle. Según informó el Ayuntamiento, estos trabajos quedarán integrados al padrón de entrega en los próximos días.
Entre las intervenciones de mayor alcance se encuentra la rehabilitación integral del colector sobre la avenida Fundadores, en el tramo comprendido entre avenida Universidad y Diagonal de las Fuentes. El proyecto registra un avance físico del 75 por ciento.
Las autoridades municipales señalaron que las intervenciones en servicios prioritarios continuarán en coordinación con dependencias municipales y el Gobierno del Estado, con atención en los puntos considerados de mayor necesidad.