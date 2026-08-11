Avanzan en Torreón licitaciones para drenaje y pavimentación en la segunda mitad del año

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón puso en marcha las licitaciones para un paquete de infraestructura del segundo semestre, orientado a la mejora del drenaje sanitario, techumbres y repavimentación en diversas zonas.

Juan Adolfo Von Bertrab, titular de Obras Públicas, confirmó la publicación de las convocatorias iniciales. Explicó que estos trabajos responden a la directriz del edil Miguel Ángel Riquelme Solís para optimizar el sistema de alcantarillado, y añadió que en fechas próximas se liberará más presupuesto para licitar proyectos adicionales de carpeta asfáltica.

En el desglose financiero, la dependencia proyecta invertir cerca de 100 millones de pesos en pavimentos y aproximadamente 120 millones en saneamiento, cifra que se incrementó tras recientes ajustes presupuestarios realizados por el Municipio.

Von Bertrab destacó la labor conjunta con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón para armar los expedientes técnicos necesarios. Detalló que, tras mapear los sectores más críticos, las obras se repartirán entre SIMAS y Obras Públicas según lo determine la reasignación de recursos fijada por la alcaldía.

Sobre el uso de fondos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), precisó que cualquier ajuste debe ceñirse a reglas operativas estrictas y contar con la aprobación de los comités vecinales. Por último, refirió que la segunda fase del plan para el Centro Histórico ya está elaborada, aunque su arranque dependerá de si los fondos se canalizan a requerimientos urbanos de mayor urgencia.