Supervisa Miguel Riquelme operación y mantenimiento de la red hidráulica de Torreón

Junto a Xavier Alain Herrera Arroyo, titular del SIMAS Torreón, y el director técnico del organismo, Javier Silva, el presidente municipal revisó las condiciones de trabajo en las instalaciones situadas en la colonia Latinoamericana.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de verificar el estado operativo del sistema de alcantarillado y proyectar mejoras en los servicios básicos, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una visita de inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales y a instalaciones estratégicas de rebombeo.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a los cárcamos La Joya II, en el sector de Ciudad Nazas, y California, ubicado en Nueva California, donde evaluaron el estado del equipamiento operativo.

Estas infraestructuras gestionan y conducen arriba del 80 por ciento de las descargas de residuos líquidos de Torreón, por lo que resultan determinantes para asegurar la eficiencia del drenaje sanitario.

Durante el recorrido, Riquelme Solís reafirmó que el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica es prioridad en su gestión, al ser un factor elemental para proteger la salud pública y la calidad de vida de las familias.

Del mismo modo, señaló la relevancia de reforzar las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, ejecutando limpiezas oportunas que impidan encharcamientos en los puntos críticos de la entidad.

En torno a la planta de tratamiento, concluyó que se aplicarán estrategias de optimización para asegurar el cumplimiento de los parámetros ambientales y elevar la eficiencia del saneamiento.