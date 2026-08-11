Supervisa Miguel Riquelme operación y mantenimiento de la red hidráulica de Torreón

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Torreón
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    Supervisa Miguel Riquelme operación y mantenimiento de la red hidráulica de Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís realizó un recorrido de supervisión por instalaciones hidráulicas de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde supervisó instalaciones de saneamiento y rebombeo, y se plantearon acciones para mejorar el drenaje y prevenir encharcamientos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de verificar el estado operativo del sistema de alcantarillado y proyectar mejoras en los servicios básicos, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó una visita de inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales y a instalaciones estratégicas de rebombeo.

Junto a Xavier Alain Herrera Arroyo, titular del SIMAS Torreón, y el director técnico del organismo, Javier Silva, el presidente municipal revisó las condiciones de trabajo en las instalaciones situadas en la colonia Latinoamericana.

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$!Autoridades municipales evaluaron el funcionamiento de cárcamos y de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Autoridades municipales evaluaron el funcionamiento de cárcamos y de la planta de tratamiento de aguas residuales. SANDRA GÓMEZ

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a los cárcamos La Joya II, en el sector de Ciudad Nazas, y California, ubicado en Nueva California, donde evaluaron el estado del equipamiento operativo.

Estas infraestructuras gestionan y conducen arriba del 80 por ciento de las descargas de residuos líquidos de Torreón, por lo que resultan determinantes para asegurar la eficiencia del drenaje sanitario.

Durante el recorrido, Riquelme Solís reafirmó que el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica es prioridad en su gestión, al ser un factor elemental para proteger la salud pública y la calidad de vida de las familias.

Del mismo modo, señaló la relevancia de reforzar las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, ejecutando limpiezas oportunas que impidan encharcamientos en los puntos críticos de la entidad.

En torno a la planta de tratamiento, concluyó que se aplicarán estrategias de optimización para asegurar el cumplimiento de los parámetros ambientales y elevar la eficiencia del saneamiento.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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