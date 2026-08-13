IEC inicia en Coahuila integración de los 38 comités municipales rumbo a las elecciones de 2027

El acuerdo, propuesto por la Comisión de Organización Electoral, establece la conformación de un comité en cada municipio, integrado por una presidencia, una secretaría y tres consejerías, para sumar 190 cargos en todo el Estado.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inició la integración de los 38 comités municipales electorales que participarán en la organización de los comicios de 2027, cuando se renovarán las presidencias municipales y los ayuntamientos de la entidad.

El Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 comenzará formalmente en diciembre de este año; sin embargo, el organismo electoral deberá concretar con anticipación las acciones necesarias para poner en marcha el calendario correspondiente.

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL, ENTRE LOS CRITERIOS

La convocatoria incorpora acciones afirmativas para favorecer la participación de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados. Para ello, se contempla que 20 por ciento de las designaciones en cada comité corresponda a quienes se autoadscriban a alguno de estos sectores y cumplan con los requisitos legales y administrativos establecidos.

La consejera presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Patricia Guadalupe González Mijares, explicó que también se busca ampliar la participación de las personas jóvenes, por lo que se estableció en 21 años cumplidos la edad mínima para ocupar alguno de los cargos.

Como medida de inclusión para personas con discapacidad, la convocatoria estará disponible en formato audible y en texto braille. El registro podrá realizarse de manera digital mediante el sistema desarrollado por el propio IEC, a través de su página oficial.

El periodo de inscripción comenzó este jueves 13 de agosto, tras la aprobación de la convocatoria por parte del Consejo General, y permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre.

La designación de las personas que integrarán los comités deberá realizarse, a más tardar, el 31 de octubre.

Previo a esa fecha, el IEC llevará a cabo una campaña de difusión en universidades, oficinas del Instituto Nacional Electoral, bibliotecas públicas, plazas y oficinas públicas, centros comerciales y educativos, organizaciones de la sociedad civil, rutas recreativas, así como comunidades y agrupaciones de personas pertenecientes a grupos vulnerables.

El organismo también difundirá la convocatoria mediante los principales diarios de Coahuila, redes sociales, estrados digitales, su página oficial, programas institucionales de comunicación y ruedas de prensa.