Beneficiarios de ‘De la Herradura al motor’ amplían servicios en Torreón

TORREÓN, COAH.- A dos semanas del arranque del programa “De la Herradura al motor”, los primeros beneficiarios han comenzado a trabajar con motocarros en sustitución de los recorridos de carga realizados con tracción animal. El programa contempla la incorporación de trabajadores que anteriormente utilizaban caballos para actividades de carga y transporte. Con los motocarros, ahora ofrecen servicios como jardinería, desmalezado, recolección de escombro, retiro de fierro viejo, mantenimiento de palmas y limpieza de desechos vegetales.

De acuerdo con cifras del Ayuntamiento, los beneficiarios registran ingresos diarios promedio de entre mil y mil 200 pesos, derivados de los servicios que realizan con los nuevos vehículos. Para garantizar que esta reconversión económica sea sostenible, el Gobierno Municipal diseñó una estrategia integral de vinculación. Se integraron directorios sectorizados que detallan los números telefónicos, zonas de cobertura y tipos de servicios de cada trabajador, facilitando que la ciudadanía los contacte de manera directa y segura.

La administración municipal informó que otras personas que aún se dedican a actividades con tracción animal se han acercado a las oficinas para solicitar información sobre el programa y conocer los requisitos para incorporarse a futuras etapas. Mientras los nuevos motores impulsan la productividad de los hogares torreonenses, la administración mantiene brigadas de supervisión para garantizar que los caballos entregados en adopción reciban un trato digno y cuidados óptimos en sus nuevos hogares. Con esta doble vertiente —fortalecimiento financiero de las familias y protección estricta de seres sintientes— Torreón consolida un modelo de desarrollo urbano que equilibra la modernidad económica con la responsabilidad social y ambiental.