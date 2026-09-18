Llevan prevención del consumo de alcohol a clínicas del IMSS en Torreón

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    Llevan prevención del consumo de alcohol a clínicas del IMSS en Torreón
    Las brigadas fueron llevadas a las salas de espera de clínicas del IMSS, donde los asistentes recibieron información sobre prevención y atención de las adicciones. SANDRA GÓMEZ

El CIJ y Alcohólicos Anónimos realizaron brigadas en salas de espera para informar sobre los riesgos del consumo a temprana edad y las opciones de atención

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones de la Semana de Jóvenes y Alcohol, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, en coordinación con Alcohólicos Anónimos México, llevó a cabo una serie de brigadas informativas en diferentes clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la localidad, enfocadas en la atención a familias y sectores juveniles.

Cecilia Martínez, directora de la institución, dio a conocer que esta estrategia se diseñó para llevar mensajes preventivos directamente a la ciudadanía, informar sobre los riesgos vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad e impulsar la detección oportuna de posibles complicaciones.

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Durante la jornada, equipos especializados recorrieron las áreas de espera de los centros médicos para dialogar con los asistentes, resolver dudas y explicar los efectos que el abuso del alcohol puede provocar en la salud física, el entorno familiar y el desarrollo social.

De manera paralela a las labores de concientización, se difundieron los programas de tratamiento integral y atención profesional que el CIJ Torreón mantiene disponibles para las personas que requieran asistencia especializada frente a las adicciones.

La elección de estos espacios de gran concurrencia, de acuerdo con la institución, busca ampliar el alcance de la campaña y facilitar a los habitantes de la región el acceso a información y herramientas de prevención.

A través de estas actividades, el CIJ y Alcohólicos Anónimos difundieron entre los asistentes las alternativas de orientación y atención disponibles para las personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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