Llevan prevención del consumo de alcohol a clínicas del IMSS en Torreón

Cecilia Martínez, directora de la institución, dio a conocer que esta estrategia se diseñó para llevar mensajes preventivos directamente a la ciudadanía, informar sobre los riesgos vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad e impulsar la detección oportuna de posibles complicaciones.

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones de la Semana de Jóvenes y Alcohol, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, en coordinación con Alcohólicos Anónimos México, llevó a cabo una serie de brigadas informativas en diferentes clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la localidad, enfocadas en la atención a familias y sectores juveniles.

Durante la jornada, equipos especializados recorrieron las áreas de espera de los centros médicos para dialogar con los asistentes, resolver dudas y explicar los efectos que el abuso del alcohol puede provocar en la salud física, el entorno familiar y el desarrollo social.

De manera paralela a las labores de concientización, se difundieron los programas de tratamiento integral y atención profesional que el CIJ Torreón mantiene disponibles para las personas que requieran asistencia especializada frente a las adicciones.

La elección de estos espacios de gran concurrencia, de acuerdo con la institución, busca ampliar el alcance de la campaña y facilitar a los habitantes de la región el acceso a información y herramientas de prevención.

A través de estas actividades, el CIJ y Alcohólicos Anónimos difundieron entre los asistentes las alternativas de orientación y atención disponibles para las personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol.