Bienestar entrega tarjetas de pensión con citas telefónicas en La Laguna

La Secretaría de Bienestar continuó este martes la entrega de tarjetas bancarias correspondientes a programas sociales como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, mediante un esquema de citas programadas vía telefónica para garantizar un proceso ordenado y sin aglomeraciones.

Karla Zamora, directora de Bienestar en la región Laguna, informó que los beneficiarios son contactados previamente por teléfono para confirmar el lugar y la hora de entrega, lo que ha permitido una mejor organización en sedes como la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, ubicada sobre el bulevar Revolución poniente.

Detalló que, en el caso de la pensión para adultos mayores, se estarán entregando 972 tarjetas diarias a nuevos beneficiarios que se registraron durante el mes de agosto, lo que representa una inversión considerable de recursos para el próximo año.

Con estas incorporaciones, señaló que más de 70 personas ya se encuentran en condiciones de recibir su primer pago del programa de pensión para adultos mayores.

Zamora explicó que el registro de nuevos beneficiarios permanecerá abierto hasta febrero, y precisó que, debido a la cercanía del proceso electoral en Coahuila, este será el único programa con incorporaciones activas por el momento.

Añadió que, como parte de la veda electoral, existe la posibilidad de que se adelante el pago correspondiente al tercer trimestre del año para los beneficiarios de estos apoyos sociales.

La entrega de tarjetas está dirigida exclusivamente a quienes se registraron en agosto pasado y recibieron notificación oficial por parte de la Secretaría de Bienestar. El operativo concluirá este miércoles 17 de diciembre en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.