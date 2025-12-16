San Buenaventura: pelea entre alumnas empaña aniversario de secundaria (video)

El enfrentamiento ocurrió durante las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del plantel. En las imágenes se observa cómo una discusión verbal entre adolescentes escala rápidamente a agresiones físicas, mientras otros estudiantes presencian el hecho sin intervenir, e incluso algunos optan por grabarlo con sus teléfonos celulares.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un nuevo episodio de violencia entre jóvenes volvió a encender las alertas en el ámbito educativo, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara una pelea entre dos alumnas de la secundaria Andrés A. Viesca, ubicada en el municipio de San Buenaventura.

Esta reacción pasiva, advierten especialistas, evidencia un entorno en el que la violencia comienza a normalizarse dentro de la vida escolar, así como la falta de herramientas entre los estudiantes para la resolución pacífica de conflictos.

Aunque en el video se aprecia la intervención de personas adultas, su presencia no logró frenar de inmediato el enfrentamiento, lo que refuerza la preocupación sobre la eficacia de los mecanismos de contención y supervisión en este tipo de eventos.

Expertos en conducta juvenil señalan que este tipo de episodios suele estar vinculado a problemáticas más profundas, como el desgaste emocional en adolescentes, carencias en habilidades socioemocionales y la ausencia de estrategias preventivas sostenidas dentro y fuera de las aulas.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado si se activaron protocolos de atención integral, como apoyo psicológico, mediación entre las partes involucradas o acciones preventivas para evitar que se repitan hechos similares.