San Buenaventura: pelea entre alumnas empaña aniversario de secundaria (video)

Monclova
/ 16 diciembre 2025
    San Buenaventura: pelea entre alumnas empaña aniversario de secundaria (video)
    El enfrentamiento ocurrió a plena vista de otros estudiantes, varios de los cuales optaron por grabar la escena. FOTO: VANGUARDIA/VIDEO

Especialistas advierten que la reacción pasiva de testigos y la tardía intervención adulta reflejan carencias en estrategias de prevención dentro de las escuelas

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un nuevo episodio de violencia entre jóvenes volvió a encender las alertas en el ámbito educativo, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara una pelea entre dos alumnas de la secundaria Andrés A. Viesca, ubicada en el municipio de San Buenaventura.

El enfrentamiento ocurrió durante las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del plantel. En las imágenes se observa cómo una discusión verbal entre adolescentes escala rápidamente a agresiones físicas, mientras otros estudiantes presencian el hecho sin intervenir, e incluso algunos optan por grabarlo con sus teléfonos celulares.

TE PUEDE INTERESAR: Trasladan a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia custodiada por la Fiscalía Anticorrupción

Esta reacción pasiva, advierten especialistas, evidencia un entorno en el que la violencia comienza a normalizarse dentro de la vida escolar, así como la falta de herramientas entre los estudiantes para la resolución pacífica de conflictos.

Aunque en el video se aprecia la intervención de personas adultas, su presencia no logró frenar de inmediato el enfrentamiento, lo que refuerza la preocupación sobre la eficacia de los mecanismos de contención y supervisión en este tipo de eventos.

Expertos en conducta juvenil señalan que este tipo de episodios suele estar vinculado a problemáticas más profundas, como el desgaste emocional en adolescentes, carencias en habilidades socioemocionales y la ausencia de estrategias preventivas sostenidas dentro y fuera de las aulas.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado si se activaron protocolos de atención integral, como apoyo psicológico, mediación entre las partes involucradas o acciones preventivas para evitar que se repitan hechos similares.

Temas


Alumnos
Violencia
Escuelas

Localizaciones


San Buenaventura

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
El Grinch

El Grinch
El presidente Donald Trump habla durante la entrega de la Medalla de Defensa Fronteriza con México en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.

Papá Trump
true

POLITICÓN: Cero feminicidios se propone fiscal de Coahuila para 2026

Federico Fernández (al centro), informó que empresarios de la entidad presentaron denuncias por extorsión contra Édgar “N”.

Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía
Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, durante una declaración sobre la crisis de AHMSA.

Decisiones federales llevaron al cierre de AHMSA y dañaron a miles de familias: Villarreal
La influenza A H3N2 es un subtipo del virus de la influenza tipo A, caracterizado por su alta capacidad de mutación y contagio.

¿Gripe común o influenza A H3N2? Síntomas clave para detectarla a tiempo