Blindan abasto hídrico en hogares de Torreón con esquema de tinacos económicos
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Ofertan tinacos de 1,100 litros en 400 pesos para fortalecer las reservas de agua en los hogares
TORREÓN, COAH.- Ante los retos en el suministro, el Ayuntamiento de Torreón puso en marcha un esquema de tanques de almacenamiento a precios accesibles en el Centro de la ciudad, iniciativa con la que prevén distribuir 10 mil piezas este año para asegurar reservas en los hogares.
Durante la entrega, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que estos contenedores tricapa de 1,100 litros se ofertan en 400 pesos, lo que representa un descuento cercano al 80 por ciento frente al mercado. El munícipe subrayó que esta medida cuida el presupuesto doméstico y optimiza el manejo del agua.
Asimismo, indicó que mediante la sinergia con el gobernador Manolo Jiménez se agilizarán inversiones y apoyos para cubrir todos los sectores, ejidos y barrios del municipio, recordando que esta coordinación ya rindió frutos con la reciente llegada de maquinaria pavimentadora.
El edil reafirmó el compromiso de optimizar el servicio en cada sector mediante el mantenimiento periódico de pozos y la mejora del drenaje proyectada para el siguiente periodo, asegurando que muy pronto la ciudad contará con un flujo constante y mayor presión en las llaves.
Al evento acudieron el senador Gabriel Elizondo Pérez; la diputada federal Verónica Martínez García; el secretario de Desarrollo Social en La Laguna, Hugo Dávila Prado; el director general de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca; la coordinadora de sector, Leticia Castaño Orozco, y la beneficiaria Marta Alicia García.