Blindan abasto hídrico en hogares de Torreón con esquema de tinacos económicos

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Torreón
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    Blindan abasto hídrico en hogares de Torreón con esquema de tinacos económicos
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el senador Gabriel Elizondo Pérez participaron en la entrega de tinacos a bajo costo en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Ofertan tinacos de 1,100 litros en 400 pesos para fortalecer las reservas de agua en los hogares

TORREÓN, COAH.- Ante los retos en el suministro, el Ayuntamiento de Torreón puso en marcha un esquema de tanques de almacenamiento a precios accesibles en el Centro de la ciudad, iniciativa con la que prevén distribuir 10 mil piezas este año para asegurar reservas en los hogares.

Durante la entrega, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que estos contenedores tricapa de 1,100 litros se ofertan en 400 pesos, lo que representa un descuento cercano al 80 por ciento frente al mercado. El munícipe subrayó que esta medida cuida el presupuesto doméstico y optimiza el manejo del agua.

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$!Los contenedores tricapa tienen capacidad de 1,100 litros y se ofertan en 400 pesos.
Los contenedores tricapa tienen capacidad de 1,100 litros y se ofertan en 400 pesos. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, indicó que mediante la sinergia con el gobernador Manolo Jiménez se agilizarán inversiones y apoyos para cubrir todos los sectores, ejidos y barrios del municipio, recordando que esta coordinación ya rindió frutos con la reciente llegada de maquinaria pavimentadora.

El edil reafirmó el compromiso de optimizar el servicio en cada sector mediante el mantenimiento periódico de pozos y la mejora del drenaje proyectada para el siguiente periodo, asegurando que muy pronto la ciudad contará con un flujo constante y mayor presión en las llaves.

Al evento acudieron el senador Gabriel Elizondo Pérez; la diputada federal Verónica Martínez García; el secretario de Desarrollo Social en La Laguna, Hugo Dávila Prado; el director general de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca; la coordinadora de sector, Leticia Castaño Orozco, y la beneficiaria Marta Alicia García.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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