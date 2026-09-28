Coahuila obtiene seis medallas en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Nueve estudiantes de educación básica de Coahuila participaron en el X Concurso Nacional para Educación Básica de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (CNEB de OMM), donde obtuvieron seis medallas para el estado, además de dos menciones honoríficas. La competencia se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre en Playa del Carmen, Quintana Roo, y reunió a cientos de estudiantes de distintas entidades del país en pruebas individuales y por equipos. Los resultados obtenidos por la delegación de Coahuila fueron producto del trabajo académico desarrollado por los estudiantes junto con sus líderes de nivel, entrenadores, maestros y familias.

En el Nivel I, correspondiente a estudiantes de cuarto a sexto grado de primaria, Dariel Briones Díaz obtuvo medalla de plata; Kaleb Sandoval Venegas, medalla de bronce, y Abel Flores Rábago recibió mención honorífica. En el Nivel II, con estudiantes de primero y segundo de secundaria, Miguel Ángel Hernández Delgado y Alexis Robledo González obtuvieron medalla de plata, mientras que José Patricio Flores Moreno consiguió medalla de bronce. Los tres estudiantes que integraron este nivel también formaron parte de la selección mexicana de nivel primaria que participó este año en la International Mathematics Competition (IMC) 2026, realizada en Mongolia. En esa competencia internacional, Alexis Robledo González obtuvo medalla de bronce, mientras que José Patricio Flores Moreno y Miguel Ángel Hernández Delgado recibieron menciones honoríficas en representación de México. En el Nivel III, integrado por estudiantes de tercero de secundaria, Gilberto Ledezma Juárez obtuvo medalla de plata y Luis Fabián Batres Burciaga recibió mención honorífica, mientras que Aarón de la Garza Nava fue reconocido como finalista nacional.

De ellos, Gilberto Ledezma Juárez y Luis Fabián Batres Burciaga participaron en julio pasado en la Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, donde Ledezma Juárez obtuvo dos medallas de plata, mientras que Batres Burciaga consiguió dos medallas de bronce para México. La delegación contó con el acompañamiento de los líderes de nivel Isaac Adalberto Aguirre González, Álvaro José Cardeña Mejía y Brandon Sarabaia González, quienes participaron en la preparación y seguimiento de los estudiantes durante la etapa nacional.

Con la conclusión de este concurso, Coahuila se prepara para el siguiente proceso estatal, con la convocatoria para el XI Concurso Nacional para Educación Básica de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Coahuila, que iniciará en noviembre. Esta estará dirigida a estudiantes que actualmente cursan de cuarto grado de primaria a segundo grado de secundaria, quienes podrán participar en el proceso de selección y preparación rumbo a la siguiente edición nacional.