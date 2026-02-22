Blindan accesos a Torreón tras hechos violentos en el país por caída de ‘El Mencho’

Torreón
/ 22 febrero 2026
    Blindan accesos a Torreón tras hechos violentos en el país por caída de ‘El Mencho’
    Elementos de la Policía de Torreón instalaron filtros de revisión en entradas estratégicas para reforzar la seguridad en la ciudad. SANDRA GÓMEZ

La DSPM reforzó operativos y filtros de seguridad en los accesos a Torreón ante el contexto nacional de violencia, en coordinación con fuerzas estatales y federales

TORREÓN, COAH.- Ante el panorama de inseguridad que atraviesan diversos estados de la República tras el abatimiento de un líder de una organización criminal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) anunció el reforzamiento inmediato de sus operativos de vigilancia en todos los accesos a la ciudad.

Desde las primeras horas de este día, elementos de la Policía de Torreón, en conjunto con fuerzas de los tres niveles de gobierno, desplegaron puntos de revisión estratégica y patrullajes intensivos. El objetivo es claro: establecer un cerco preventivo que garantice la paz social y evite el ingreso de grupos delictivos a la región Laguna.

TE PUEDE INTERESAR: David Martínez Guzmán: El inversionista ‘fantasma’ de Monterrey que va al rescate de AHMSA

Las autoridades municipales precisaron que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de un protocolo de reacción inmediata coordinado con fuerzas estatales y federales. El despliegue incluye:

Vigilancia en puntos clave: filtros de seguridad en las entradas principales y carreteras colindantes.

Presencia en zona conurbada: operativos espejo en los límites con municipios vecinos.

Monitoreo constante: refuerzo de la presencia operativa en sectores estratégicos de la ciudad.

La DSPM subrayó que estos protocolos buscan priorizar la tranquilidad de las familias laguneras ante la incertidumbre generada por los eventos de seguridad a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

”Se mantienen activos los protocolos permanentes de prevención y reacción. Nuestro compromiso es preservar el orden y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad”, informaron fuentes oficiales.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a hacer uso responsable de las líneas de emergencia (911) y a no caer en desinformación, sugiriendo mantenerse al tanto exclusivamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y Seguridad Pública.

