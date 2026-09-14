Blindan el Grito en Torreón; despliegan mil 200 elementos en Plaza Mayor

TORREÓN, COAH.- Todo se encuentra listo en Torreón para la celebración del Grito de Independencia este 15 de septiembre en Plaza Mayor, donde se espera la asistencia de familias para disfrutar de las actividades patrias y del concierto de Alfredo Olivas, bajo un operativo especial que contempla seguridad, atención médica y apoyo a los asistentes. Por disposición del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, alrededor de mil 200 elementos de las distintas corporaciones participarán en el dispositivo, principalmente en los alrededores de Plaza Mayor, con el propósito de mantener el orden y garantizar condiciones de seguridad durante la celebración.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar previsiones y considerar los horarios establecidos para el acceso, así como los cierres de vialidades y las restricciones que estarán vigentes durante el evento. A partir de las 15:00 horas comenzará el cierre de calles para la circulación vehicular, mientras que el ingreso peatonal a Plaza Mayor será permitido desde las 17:00 horas. Los accesos estarán instalados sobre la avenida Juárez, a la altura de Ramón Corona y Galeana; en Prolongación Jiménez, a la altura de Galeana, y sobre la avenida Matamoros. En cada uno de estos puntos se realizarán filtros de seguridad para supervisar el ingreso.

El despliegue preventivo contará además con 100 elementos de Protección Civil y Bomberos, médicos, enfermeros y paramédicos, además de 12 ambulancias que permanecerán disponibles para atender cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse. Para facilitar una eventual evacuación, fueron establecidas siete rutas y salidas de emergencia en Galeana y avenida Juárez; Morelos y Jiménez; Morelos y Leona Vicario; Morelos y avenida Juárez; Matamoros y Leona Vicario; Allende y Leona Vicario, así como Juárez y Galeana. Los puntos estarán señalizados y contarán con personal encargado de orientar a los asistentes. También se habilitarán tres Módulos de Atención Integral para atender principalmente a menores que pudieran extraviarse durante la concentración. Estos estarán ubicados en Ramón Corona, entre Allende y Matamoros; Ramón Corona, entre Matamoros y Morelos, y Morelos, entre Galeana y Ramón Corona. La recomendación de las autoridades es que las familias mantengan vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores, además de ubicar desde su llegada el módulo de atención y la salida de emergencia más cercana. Entre las medidas de seguridad se encuentra la prohibición de ingresar con pirotecnia, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes o botellas de vidrio. Tampoco se permitirá el uso de drones, debido al espectáculo de pirotecnia contemplado durante la noche. Los filtros de acceso estarán encargados de verificar estas restricciones. Finalmente, se pidió a los asistentes mantenerse hidratados, utilizar ropa y calzado cómodos y recurrir al personal identificado ante cualquier incidente. El llamado es a disfrutar de la celebración y del concierto de Alfredo Olivas con responsabilidad, respetando las indicaciones de las autoridades para que la fiesta patria transcurra con orden y tranquilidad.