Coahuila cuenta con 180 días para empatar la disposición federal de uso de celulares en el aula

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    Coahuila cuenta con 180 días para empatar la disposición federal de uso de celulares en el aula
    Antes de la disposición nacional, algunas secundarias de la región ya habían establecido acuerdos con padres de familia para limitar el uso de teléfonos móviles durante las clases. ARCHIVO
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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Coahuila tiene 180 días para armonizar sus lineamientos con la disposición nacional que restringe el uso de celulares en escuelas de educación básica, informó el subsecretario Hugo Lozano

El Gobierno del Estado de Coahuila dispone de un plazo de 180 días para alinear los lineamientos locales con la disposición nacional que restringe el uso de teléfonos celulares en las instituciones de educación básica, proceso que se encuentra bajo la conducción del área jurídica de la dependencia.

Así lo dio a conocer Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica en Coahuila, quien explicó que el análisis formal del marco normativo no compete directamente a su área operativa, sino a las instancias legales encargadas de estructurar la regulación en la entidad.

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“El tema lo lleva Jurídico, no Educación Básica. Lo único que conocemos es que, a partir de que se da esta información a nivel nacional, se cuenta con 180 días para poder llevar a cabo el empate de lineamientos en el Estado”, detalló el funcionario estatal.

Lozano señaló que, en el nivel básico, son los alumnos de secundaria quienes acceden con mayor facilidad a estos dispositivos móviles, mientras que en preescolar y primaria el fenómeno es menos frecuente.

Asimismo, destacó que, previo a la publicación del decreto nacional, planteles de la región ya implementaban acuerdos internos con los padres de familia para limitar el acceso a los teléfonos dentro de las aulas.

“Me tocó estar en una secundaria de Castaños donde se ponen de acuerdo con los papás y la comunidad, y determinan no llevar el celular, lo cual facilita la interacción en el tema educativo”, ejemplificó el subsecretario.

Por otra parte, respecto a las iniciativas para limitar los contenidos violentos en redes sociales dirigidos a menores, Lozano consideró positiva la medida federal al señalar que busca evitar que las infancias repliquen conductas de riesgo.

En temas del calendario escolar, el funcionario aclaró que el día 2 de noviembre se recorre de acuerdo con la programación oficial de 185 días hábiles, garantizando el cumplimiento de los días de clase y las sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Finalmente, reafirmó el respaldo a las tradiciones nacionales, indicando que la Secretaría de Educación promueve la elaboración de altares de muertos en planteles de diversas regiones y a través del área de Educación Artística.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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