Buscan a adolescente de 15 años desaparecido en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila activó una ficha de localización para dar con el paradero de un menor de edad identificado como Marcus Isaías Ayala Campos, de 15 años, quien fue reportado como no localizado en Torreón.

De acuerdo con la información oficial difundida, el adolescente fue visto por última vez el 03 de enero de 2026 en la colonia Santa Sofía, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su ubicación. Tras el reporte, se iniciaron los protocolos correspondientes y se solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a su localización.

Marcus Isaías Ayala Campos es un menor de 15 años de edad, con una estatura aproximada de 1.80 metros y complexión mediana. Presenta tez morena, rostro ovalado, cabello corto y de color oscuro. Sus ojos son medianos, la nariz es recta y la boca de tamaño mediano, con labios también medianos, características que forman parte de la media filiación difundida por la autoridad.

En la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda no se reportan señas particulares visibles, por lo que la vestimenta que portaba al momento de su desaparición se considera un elemento clave para su identificación. El día que fue visto por última vez vestía una chamarra de color negro, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo de color amarillo.