Buscan a adolescente de 15 años desaparecido en Torreón
El menor mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión mediana, tez morena y vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y botas amarillas
TORREÓN, COAH.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila activó una ficha de localización para dar con el paradero de un menor de edad identificado como Marcus Isaías Ayala Campos, de 15 años, quien fue reportado como no localizado en Torreón.
De acuerdo con la información oficial difundida, el adolescente fue visto por última vez el 03 de enero de 2026 en la colonia Santa Sofía, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su ubicación. Tras el reporte, se iniciaron los protocolos correspondientes y se solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a su localización.
Marcus Isaías Ayala Campos es un menor de 15 años de edad, con una estatura aproximada de 1.80 metros y complexión mediana. Presenta tez morena, rostro ovalado, cabello corto y de color oscuro. Sus ojos son medianos, la nariz es recta y la boca de tamaño mediano, con labios también medianos, características que forman parte de la media filiación difundida por la autoridad.
En la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda no se reportan señas particulares visibles, por lo que la vestimenta que portaba al momento de su desaparición se considera un elemento clave para su identificación. El día que fue visto por última vez vestía una chamarra de color negro, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo de color amarillo.
La autoridad indicó que la desaparición ocurrió en el sector habitacional de Santa Sofía, y desde entonces no se ha logrado establecer contacto con el menor ni confirmar su paradero. Como parte de las acciones de búsqueda, la ficha fue difundida a través de redes sociales oficiales y canales institucionales para ampliar el alcance de la información.
La Comisión de Búsqueda de Personas reiteró el llamado a la población para que, en caso de contar con información relevante, se comunique de inmediato a los números habilitados para este caso. Los teléfonos de contacto disponibles son 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Asimismo, se encuentra habilitada la comunicación a través de las redes sociales oficiales de la Comisión.
El caso permanece activo y bajo seguimiento, mientras continúan las acciones de localización conforme a los lineamientos establecidos para personas no localizadas, con especial atención por tratarse de un menor de edad. La colaboración ciudadana es considerada un elemento fundamental dentro del proceso de búsqueda, por lo que se exhorta a compartir la información de manera responsable.