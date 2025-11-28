Cabildo avala orden del día para Primer Informe de Román Cepeda

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Cabildo avala orden del día para Primer Informe de Román Cepeda
    El Cabildo de Torreón aprobó el orden del día de la Sesión Solemne donde se presentará el Primer Informe de Gobierno. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La ceremonia se realizará el 4 de diciembre a las 10:00 horas en la Sala de Cabildo

TORREÓN, COAH.- En su vigésima sesión ordinaria, el Cabildo de Torreón aprobó este viernes el orden del día de la Sesión Solemne en la que el alcalde Román Cepeda rendirá su Primer Informe de Gobierno.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 10:00 horas en la Sala de Cabildo, donde el munícipe entregará de manera oficial el documento que detalla los avances y acciones realizadas durante su administración, además de dirigir un mensaje a la ciudadanía.

Durante la sesión, los regidores también avalaron diversas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo rural, proteger el medio ambiente y brindar apoyo a personas con discapacidad.

Entre los acuerdos aprobados por unanimidad destaca la firma de un convenio con el Gobierno de Coahuila, que permitirá acceder a subsidios de semilla forrajera y otorgar un apoyo económico mensual a la Brigada Contra Incendios Forestales de Jimulco, reforzando así las tareas preventivas y de atención en zonas rurales.

Con estas acciones, el Cabildo reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible de Torreón y con políticas públicas que atienden necesidades estratégicas del municipio.

Temas


Informe De Gobierno
Ceremonias

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

