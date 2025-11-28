Cabildo avala orden del día para Primer Informe de Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- En su vigésima sesión ordinaria, el Cabildo de Torreón aprobó este viernes el orden del día de la Sesión Solemne en la que el alcalde Román Cepeda rendirá su Primer Informe de Gobierno.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 10:00 horas en la Sala de Cabildo, donde el munícipe entregará de manera oficial el documento que detalla los avances y acciones realizadas durante su administración, además de dirigir un mensaje a la ciudadanía.

Durante la sesión, los regidores también avalaron diversas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo rural, proteger el medio ambiente y brindar apoyo a personas con discapacidad.

Entre los acuerdos aprobados por unanimidad destaca la firma de un convenio con el Gobierno de Coahuila, que permitirá acceder a subsidios de semilla forrajera y otorgar un apoyo económico mensual a la Brigada Contra Incendios Forestales de Jimulco, reforzando así las tareas preventivas y de atención en zonas rurales.

Con estas acciones, el Cabildo reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible de Torreón y con políticas públicas que atienden necesidades estratégicas del municipio.