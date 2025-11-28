Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos
    Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Los exobreros denunciaron que cada activo vendido reduce el valor de la empresa y afecta directamente los recursos destinados a sus liquidaciones

Un contingente de 200 exobreros de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) llegó a las instalaciones del Congreso Local tras una caminata de cinco días, exigiendo la intervención directa de las autoridades federales para obtener las liquidaciones correspondientes a años de trabajo.

Fue el pasado lunes cuando los exobreros salieron de Castaños y caminaron hasta el tramo conocido como La Muralla.

$!Integrantes del grupo laboral avanzan por el bulevar V. Carranza hacia el recinto legislativo en su exigencia de liquidaciones.
Integrantes del grupo laboral avanzan por el bulevar V. Carranza hacia el recinto legislativo en su exigencia de liquidaciones. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

La madrugada del viernes llegaron a Saltillo y a las 08:00 horas emprendieron su camino hacia el Congreso Local, donde arribaron poco antes del mediodía.

El grupo busca una solución a un problema que ha persistido por tres años y que ha afectado a 14 mil trabajadores.

$!Participantes de la protesta llegaron al centro de Saltillo tras recorrer más de 100 kilómetros a pie.
Participantes de la protesta llegaron al centro de Saltillo tras recorrer más de 100 kilómetros a pie. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

La protesta es encabezada por Julián Torres Ávalos, presidente del grupo laboral, una organización civil que se formó para defender a los trabajadores.

En entrevista detalló que el motivo central de la protesta es la falta de respuesta ante las liquidaciones adeudadas, a pesar de que la empresa se encuentra en proceso de quiebra.

Los trabajadores temen que el proceso sea intencionalmente retrasado para permitir que directivos se enriquezcan.

Torres Ávalos señaló que los directivos “están ganando salarios millonarios” y están vendiendo muchos activos de la empresa.

$!Liderazgo del grupo laboral encabeza la marcha que reunió a alrededor de 200 exobreros.
Liderazgo del grupo laboral encabeza la marcha que reunió a alrededor de 200 exobreros. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Los exobreros advierten que cada activo que se vende disminuye el valor de la empresa y, en consecuencia, reduce los recursos disponibles para pagarles.

El líder sindical hizo hincapié en la marcada desigualdad salarial: alega que algunos funcionarios están recibiendo salarios de 300 mil pesos por mes, mientras que, a los trabajadores con 40 años de servicio, se les pagaría solo 200 mil pesos.

EXIGEN SOLUCIONES

Los 14 mil 600 trabajadores directos afectados, además de los indirectos y prestadores de servicio, han mantenido múltiples conversaciones con autoridades en distintos niveles.

Indicaron que han recibido atención en la Secretaría de Trabajo, Conciliación, el Senado y el Congreso. Sin embargo, el presidente del grupo enfatizó que ya no buscan solamente atención, sino una solución definitiva al problema.

$!Manifestantes se reunieron en los accesos del Congreso Local en espera de ser atendidos por autoridades.
Manifestantes se reunieron en los accesos del Congreso Local en espera de ser atendidos por autoridades. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

El grupo exige que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga directamente para que se termine el proceso.

Han solicitado una audiencia personal con ella por escrito, por medio del Senado y del Congreso, sin obtener respuesta hasta el momento.

$!Integrantes del movimiento se preparan para desplazarse hacia Palacio de Gobierno en un nuevo mitin.
Integrantes del movimiento se preparan para desplazarse hacia Palacio de Gobierno en un nuevo mitin. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

“Las autoridades federales deben voltear a ver este problema, ya que las autoridades locales no han hecho nada, y el gobernador no tiene la solución porque se trata de un problema de carácter federal”, dijo.

Hasta el corte de las 12:20 horas continúan en el Congreso Local, de donde partirán al Palacio de Gobierno para realizar un mitin.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

