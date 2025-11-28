Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

Un contingente de 200 exobreros de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) llegó a las instalaciones del Congreso Local tras una caminata de cinco días, exigiendo la intervención directa de las autoridades federales para obtener las liquidaciones correspondientes a años de trabajo. Fue el pasado lunes cuando los exobreros salieron de Castaños y caminaron hasta el tramo conocido como La Muralla. TE PUEDE INTERESAR: Marcha obrera contra AHMSA entra a su etapa final, tienen a Saltillo en la mira (video)

La madrugada del viernes llegaron a Saltillo y a las 08:00 horas emprendieron su camino hacia el Congreso Local, donde arribaron poco antes del mediodía. El grupo busca una solución a un problema que ha persistido por tres años y que ha afectado a 14 mil trabajadores.

La protesta es encabezada por Julián Torres Ávalos, presidente del grupo laboral, una organización civil que se formó para defender a los trabajadores. En entrevista detalló que el motivo central de la protesta es la falta de respuesta ante las liquidaciones adeudadas, a pesar de que la empresa se encuentra en proceso de quiebra.

Los trabajadores temen que el proceso sea intencionalmente retrasado para permitir que directivos se enriquezcan. Torres Ávalos señaló que los directivos “están ganando salarios millonarios” y están vendiendo muchos activos de la empresa.

Los exobreros advierten que cada activo que se vende disminuye el valor de la empresa y, en consecuencia, reduce los recursos disponibles para pagarles. El líder sindical hizo hincapié en la marcada desigualdad salarial: alega que algunos funcionarios están recibiendo salarios de 300 mil pesos por mes, mientras que, a los trabajadores con 40 años de servicio, se les pagaría solo 200 mil pesos.

EXIGEN SOLUCIONES Los 14 mil 600 trabajadores directos afectados, además de los indirectos y prestadores de servicio, han mantenido múltiples conversaciones con autoridades en distintos niveles. Indicaron que han recibido atención en la Secretaría de Trabajo, Conciliación, el Senado y el Congreso. Sin embargo, el presidente del grupo enfatizó que ya no buscan solamente atención, sino una solución definitiva al problema.

El grupo exige que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga directamente para que se termine el proceso. Han solicitado una audiencia personal con ella por escrito, por medio del Senado y del Congreso, sin obtener respuesta hasta el momento.

"Las autoridades federales deben voltear a ver este problema, ya que las autoridades locales no han hecho nada, y el gobernador no tiene la solución porque se trata de un problema de carácter federal", dijo. Hasta el corte de las 12:20 horas continúan en el Congreso Local, de donde partirán al Palacio de Gobierno para realizar un mitin.