Cabildo de Torreón aprueba reformas claves para fortalecer el ordenamiento jurídico y la movilidad vial

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    Cabildo de Torreón aprueba reformas claves para fortalecer el ordenamiento jurídico y la movilidad vial
    El Cabildo aprobó reformas para reorganizar las áreas jurídicas del Municipio. SANDRA GÓMEZ

El Cabildo avaló cambios al reglamento jurídico y nuevas restricciones para el transporte de carga en el Periférico

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad una serie de reformas al reglamento municipal para reorganizar la función jurídica del Ayuntamiento, entre ellas la creación de una Consejería Jurídica y un sistema de coordinación permanente entre las áreas legales del Municipio.

Durante la Trigésima Octava Sesión Ordinaria, los ediles avalaron la iniciativa impulsada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, que contempla tres ejes: establecer la Consejería Jurídica como órgano especializado de la Secretaría del Ayuntamiento, homologar los criterios para la elaboración de normativas y crear un sistema para coordinar las distintas áreas jurídicas municipales.

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$!El Cabildo aprobó reformas para reorganizar las áreas jurídicas del Municipio.
El Cabildo aprobó reformas para reorganizar las áreas jurídicas del Municipio. SANDRA GÓMEZ

Las modificaciones serán publicadas próximamente en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y en la Gaceta Municipal.

Como parte de los acuerdos, el Cabildo también aprobó por unanimidad el nombramiento de Alfonso Muñoz Rodríguez como representante legal del Municipio.

Además, los ediles avalaron el Protocolo Municipal de Atención a Víctimas Mujeres de Violencia, en atención a la recomendación 20/2023 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC).

En materia de movilidad, se aprobaron modificaciones al reglamento para incorporar los artículos 60A y 60B, con los que se establecen horarios de restricción para vehículos de carga en el Periférico Raúl López Sánchez y se prohíbe la circulación de tractocamiones doblemente articulados por esta vialidad.

Durante la sesión también fueron aprobados los estados financieros correspondientes a agosto de 2026, el Proyecto de Tablas de Valores Unitarios para 2027 y ocho solicitudes de modificación de certificaciones de alcoholes.

Asimismo, se autorizó la regularización y venta de cuatro lotes ubicados en el fraccionamiento Rincón de La Merced y se ratificó un cambio de uso de suelo para un predio de Triturados CRIBISSA.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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