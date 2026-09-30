Cabildo de Torreón aprueba reformas claves para fortalecer el ordenamiento jurídico y la movilidad vial

Durante la Trigésima Octava Sesión Ordinaria, los ediles avalaron la iniciativa impulsada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, que contempla tres ejes: establecer la Consejería Jurídica como órgano especializado de la Secretaría del Ayuntamiento, homologar los criterios para la elaboración de normativas y crear un sistema para coordinar las distintas áreas jurídicas municipales.

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad una serie de reformas al reglamento municipal para reorganizar la función jurídica del Ayuntamiento, entre ellas la creación de una Consejería Jurídica y un sistema de coordinación permanente entre las áreas legales del Municipio.

Las modificaciones serán publicadas próximamente en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y en la Gaceta Municipal.

Como parte de los acuerdos, el Cabildo también aprobó por unanimidad el nombramiento de Alfonso Muñoz Rodríguez como representante legal del Municipio.

Además, los ediles avalaron el Protocolo Municipal de Atención a Víctimas Mujeres de Violencia, en atención a la recomendación 20/2023 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC).

En materia de movilidad, se aprobaron modificaciones al reglamento para incorporar los artículos 60A y 60B, con los que se establecen horarios de restricción para vehículos de carga en el Periférico Raúl López Sánchez y se prohíbe la circulación de tractocamiones doblemente articulados por esta vialidad.

Durante la sesión también fueron aprobados los estados financieros correspondientes a agosto de 2026, el Proyecto de Tablas de Valores Unitarios para 2027 y ocho solicitudes de modificación de certificaciones de alcoholes.

Asimismo, se autorizó la regularización y venta de cuatro lotes ubicados en el fraccionamiento Rincón de La Merced y se ratificó un cambio de uso de suelo para un predio de Triturados CRIBISSA.