Calientan motores en Torreón: arranca oficialmente la edición 2026 del Rally Coahuila 1000

TORREÓN, COAH.- Con la recepción oficial de competidores, escuderías y comités directivos, arrancó este jueves la edición 2026 de la carrera Coahuila 1000. La velada estuvo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó el posicionamiento de esta competencia como un pilar para el deporte y el turismo estatal, cuya continuidad está respaldada por las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad. El gobernador enfatizó que el certamen, que alcanza su 16.º aniversario en el formato general y el número 12 en la categoría de rally profesional, se ha consolidado como uno de los principales proyectos de promoción turística para La Laguna, al atraer a cientos de corredores nacionales e internacionales.

“Nos llena de orgullo darles la bienvenida a la ruta más segura de todo el país”, manifestó el gobernador, quien reconoció además la coordinación entre autoridades municipales, organismos empresariales y la directiva del evento para concretar este arranque. Jiménez Salinas destacó el impacto económico positivo que la competencia genera a su paso por Torreón y las localidades que forman parte del recorrido, al impulsar la ocupación hotelera, el sector gastronómico y los comercios locales mediante la llegada de pilotos, familiares y equipos de apoyo.

De igual forma, resaltó que las condiciones de seguridad no solo permiten el desarrollo de eventos deportivos de gran escala, sino que también fortalecen la confianza para la inversión privada y contribuyen al crecimiento del empleo formal en Coahuila.

Será este viernes cuando las tripulaciones reciban la bandera de salida desde la Perla de La Laguna, con rumbo a Cuatro Ciénegas, para posteriormente encarar el tramo final hacia Monclova. La travesía ofrecerá a los competidores un recorrido por algunos de los parajes más representativos del desierto coahuilense, respaldado por un despliegue de seguridad y atención médica. Para concluir, el mandatario adelantó que la agenda de grandes eventos continuará durante los próximos meses con citas como la Cabalgata de Sabinas y el Festival Rodeo Saltillo, con lo que Coahuila refrenda su posición como sede de eventos de alcance nacional.