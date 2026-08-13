Calientan motores en Torreón: arranca oficialmente la edición 2026 del Rally Coahuila 1000

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    Calientan motores en Torreón: arranca oficialmente la edición 2026 del Rally Coahuila 1000
    La Coahuila 1000 se consolida como atractivo turístico de La Laguna, al recibir a corredores nacionales e internacionales. SANDRA GÓMEZ

La competencia celebra su 16.º aniversario en el formato general y su 12.ª edición como rally profesional

TORREÓN, COAH.- Con la recepción oficial de competidores, escuderías y comités directivos, arrancó este jueves la edición 2026 de la carrera Coahuila 1000. La velada estuvo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó el posicionamiento de esta competencia como un pilar para el deporte y el turismo estatal, cuya continuidad está respaldada por las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad.

El gobernador enfatizó que el certamen, que alcanza su 16.º aniversario en el formato general y el número 12 en la categoría de rally profesional, se ha consolidado como uno de los principales proyectos de promoción turística para La Laguna, al atraer a cientos de corredores nacionales e internacionales.

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“Nos llena de orgullo darles la bienvenida a la ruta más segura de todo el país”, manifestó el gobernador, quien reconoció además la coordinación entre autoridades municipales, organismos empresariales y la directiva del evento para concretar este arranque.

Jiménez Salinas destacó el impacto económico positivo que la competencia genera a su paso por Torreón y las localidades que forman parte del recorrido, al impulsar la ocupación hotelera, el sector gastronómico y los comercios locales mediante la llegada de pilotos, familiares y equipos de apoyo.

De igual forma, resaltó que las condiciones de seguridad no solo permiten el desarrollo de eventos deportivos de gran escala, sino que también fortalecen la confianza para la inversión privada y contribuyen al crecimiento del empleo formal en Coahuila.

$!El evento fortalece la promoción turística del estado, al mostrar a los participantes los paisajes del desierto coahuilense, destaca el Gobernador.
El evento fortalece la promoción turística del estado, al mostrar a los participantes los paisajes del desierto coahuilense, destaca el Gobernador.

Será este viernes cuando las tripulaciones reciban la bandera de salida desde la Perla de La Laguna, con rumbo a Cuatro Ciénegas, para posteriormente encarar el tramo final hacia Monclova.

La travesía ofrecerá a los competidores un recorrido por algunos de los parajes más representativos del desierto coahuilense, respaldado por un despliegue de seguridad y atención médica.

Para concluir, el mandatario adelantó que la agenda de grandes eventos continuará durante los próximos meses con citas como la Cabalgata de Sabinas y el Festival Rodeo Saltillo, con lo que Coahuila refrenda su posición como sede de eventos de alcance nacional.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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