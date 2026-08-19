Cambher Torreón recibe el Premio del Presidente de Ford Motor Company

Para Ford Motor Company, el Premio del Presidente representa la máxima distinción que puede recibir un distribuidor de la marca en México, al reconocer el cumplimiento de los principales indicadores de negocio y el compromiso con las comunidades donde tiene presencia. En la edición correspondiente a 2025, Ford de México distinguió a 10 distribuidores que sobresalieron por sus resultados operativos, la experiencia ofrecida a sus clientes y la participación en iniciativas de responsabilidad social. Entre los galardonados se encuentra Cambher Torreón, representante de Coahuila.

El reconocimiento fue entregado a nueve distribuidores de Ford y uno de Lincoln, pertenecientes a ocho estados del país, quienes cumplieron con los estándares establecidos por la compañía para alcanzar la distinción. RESULTADOS Y COMPROMISO SOCIAL Entre los requisitos para obtener el Premio del Presidente se encuentra superar los indicadores operativos establecidos por Ford, particularmente en materia de ventas, así como alcanzar las calificaciones más altas en experiencia de compra y retención de clientes. A estos resultados se suma el compromiso social. Los distribuidores participantes debieron destinar recursos propios a iniciativas dirigidas a sectores y poblaciones vulnerables en las entidades donde desarrollan sus actividades. La combinación de desempeño comercial y acciones de beneficio comunitario fue determinante para seleccionar a los ganadores de la edición 2025. Los 10 distribuidores reconocidos fueron: ⦿ PASA Monterrey, Nuevo León. ⦿ PASA La Fe, Nuevo León. ⦿ Motores de Morelos, Morelos. ⦿ Autos SS de León, Guanajuato. ⦿ Country Aguascalientes, Aguascalientes. ⦿ Country Américas, Jalisco. ⦿ Cambher Torreón, Coahuila. ⦿ Tabasco Automovilística, Tabasco. ⦿ Productos Automotrices, Chihuahua. ⦿ Patria-Lincoln, Jalisco. El presidente y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y El Caribe, Lucien Pinto, señaló que alcanzar este reconocimiento requiere un amplio conocimiento de la industria y mantener operaciones financieramente sólidas.

Sin embargo, destacó que el elemento que distingue a los distribuidores galardonados es el enfoque hacia las personas y las comunidades. “Los ganadores han demostrado que el éxito comercial no solo son transacciones, sino el desarrollo directo de las comunidades donde operamos”, afirmó. UNA RED CON RESPONSABILIDAD Ford de México considera que la consolidación de sus operaciones depende también de contar con distribuidores que, además de impulsar el desempeño de sus productos, contribuyan al bienestar de las comunidades en las que tienen presencia. Con esta visión, la empresa destacó el papel de su red de distribuidores como un componente estratégico para mantener un negocio rentable y, al mismo tiempo, generar beneficios que trasciendan la actividad comercial.

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