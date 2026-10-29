Cambia de nombre la Facultad de Enfermería de la UAdeC en La Laguna

TORREÓN, COAH.- El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) aprobó el cambio de nombre de la Facultad de Enfermería Unidad Laguna, que ahora se denominará Facultad de Enfermería y Nutrición Unidad Laguna, con el propósito de reflejar su oferta educativa actual y fortalecer la identidad de ambas carreras. La modificación responde a la incorporación de la Licenciatura en Nutrición a los programas educativos de la institución, por lo que se busca que su denominación corresponda con la estructura académica vigente y facilite su representación ante la comunidad universitaria y la sociedad.

La propuesta fue presentada a través de la Comisión General Permanente de Planeación, luego de que la directora de la Facultad, Irma Andrade Valles, solicitara el cambio el 20 de octubre de 2025. La petición fue recibida por la Dirección de Planeación el 15 de diciembre del mismo año. Actualmente, la Facultad cuenta con una matrícula de 495 estudiantes: 408 cursan la Licenciatura en Enfermería y 87 la de Nutrición. Su planta docente está integrada por 53 profesores, de los cuales 23 son de tiempo completo y 30 de tiempo parcial.

AMPLÍAN OPCIONES DE FORMACIÓN EN SALUD Irma Andrade Valles agradeció al rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y al Consejo Universitario por aprobar la modificación, al considerar que reconoce la incorporación de los estudiantes de Nutrición a la identidad institucional. La directora destacó el crecimiento de esta licenciatura en la región Laguna, donde su oferta en una universidad pública representa una alternativa para jóvenes que buscan cursar esta formación profesional sin asumir los costos que anteriormente implicaba acudir a instituciones particulares. Como parte del fortalecimiento de la carrera, señaló que el año pasado se inauguró un laboratorio especializado para la Licenciatura en Nutrición, con el propósito de mejorar las condiciones de formación académica.

También reconoció el compromiso y la capacidad profesional de los docentes para atender a los estudiantes de ambos programas educativos. Con el cambio de denominación, la UAdeC formaliza la integración de Enfermería y Nutrición bajo una misma identidad académica, en respuesta al crecimiento de su oferta educativa en el área de la salud y a las necesidades de formación profesional de la región.

Temas

Nutrición estudiantes

Localizaciones

Coahuila Torreón

Organizaciones

UAdeC

