Camión de volteo termina hundido en socavón en el Pedregal del Valle, en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un camión de volteo que acudió a descargar arena terminó atrapado luego de que el terreno cediera en calles del fraccionamiento Pedregal del Valle, en Torreón, situación que volvió a poner bajo cuestionamiento las condiciones del suelo y la seguridad de la zona. De acuerdo con reportes difundidos por residentes, la unidad ingresó al sector para realizar trabajos relacionados con la descarga de material, pero quedó parcialmente hundida cuando el pavimento y el terreno cedieron bajo su peso.

El incidente generó preocupación entre habitantes, debido a que en este mismo sector se han señalado previamente problemas relacionados con hundimientos y afectaciones a inmuebles. Las imágenes del vehículo atrapado muestran la magnitud del desperfecto y el riesgo que representa para unidades pesadas y automovilistas que circulan por el área. Hasta el momento de esta publicación no se ha localizado un informe oficial que precise las causas técnicas del nuevo hundimiento ni que confirme daños adicionales derivados del incidente. Los vecinos han señalado que el problema no sería aislado y cuestionaron la atención que ha recibido el sector, al considerar que las condiciones del terreno requieren una revisión antes de permitir el tránsito de vehículos pesados o la ejecución de trabajos que incrementen la carga sobre el suelo.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

El Centro Nacional de Prevención de Desastres explica que los hundimientos pueden presentarse de manera gradual durante meses o años, pero también ocurrir repentinamente y afectar calles, viviendas y otras estructuras. Entre los hundimientos locales se encuentran los llamados socavones. El caso también se suma a otros reportes recientes de hundimientos en Torreón. En agosto, habitantes de la colonia Nueva Los Ángeles denunciaron un hueco sobre la calle Francisco Allen y señalaron que el problema llevaba meses, mientras vecinos atribuían el deterioro a un posible colapso del colector sanitario. La Coordinación Municipal de Protección Civil contempla los hundimientos entre las situaciones que pueden poner en riesgo la integridad física de las personas y mantiene atención para este tipo de emergencias.

El incidente de Pedregal del Valle deja nuevamente sobre la mesa la necesidad de determinar técnicamente qué provoca las fallas del terreno, delimitar las zonas que representen peligro y establecer si existen condiciones para el tránsito de vehículos pesados. Por ahora, el señalamiento de los residentes sobre una presunta falta de mantenimiento corresponde a una denuncia vecinal y deberá ser contrastado con la explicación de las autoridades municipales y los estudios técnicos que determinen el origen del hundimiento.

Temas

accidentes viales

Localizaciones

Torreón

